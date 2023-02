Cibi proteici che fanno bene al cuore

Il tofu , invece, è un alimento base in molte diete vegane e vegetariane , ma anche gli onnivori possono trarre vantaggio dall'incorporare più tofu nelle loro diete. Proprio come il tempeh, il tofu è fatto di proteine di soia , che aiutano a ridurre il colesterolo LDL e forniscono ALA omega-3. La maggior parte dei benefici per la salute del cuore del tofu provengano dagli isoflavoni , sostanze vegetali che hanno effetti antiossidanti e antinfiammatori ".

Fagioli, Edamame, Lenticchie

I fagioli sono ricchi di proteine vegetali. Inoltre, la fibra solubile nei fagioli aiuta a ridurre i livelli di colesterolo e la pressione sanguigna. Sia in scatola che secchi, sono estremamente versatili in cucina, ma se si opta per la versione in scatola è bene scegliere alternative a basso contenuto di sodio e sciacquare i fagioli prima della cottura per rimuovere il sodio in eccesso. I fagioli sono anche ricchi di minerali che promuovono la salute del cuore, come potassio, zinco e magnesio.

L'edamame, ossia i fagioli di soia serviti come tipico contorno tradizionale giapponese, contengono ALA omega-3, fibre e proteine magre, il che lo rende un ottimo alimento vegetale per la salute del cuore, e sono in grado di favorire la diminuzione dei livelli di colesterolo.

Le lenticchie sono una delle proteine vegetali più ricche di nutrienti: non sono solo ricche di proteine, ma offrono anche fibre che abbassano il colesterolo e contengono minerali, come zinco, potassio e magnesio. Contengono anche buone quantità di metaboliti che aiutano a ridurre lo stress ossidativo e l'infiammazione, due delle principali cause di malattie cardiache.