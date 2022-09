Introduzione I cibi processati o trasformati dovrebbero essere drasticamente limitati all'interno di un regime alimentare sano ed equilibrato volto al benessere psicofisico. E' stato ampiamente dimostrato da evidenti ricerche in campo medico sanitario, quanto il consumo di alimenti o ingredienti che hanno subito trasformazioni parziali o per gran parte della materia prima sia dannoso per la salute e comporti un incremento sostanziale di malattie a carico del sistema cardiocircolatorio, neurologico e oncologico. Gli alimenti vengono suddivisi in gruppi secondo la classificazione NOVA, che li distingue in categorie a seconda dell'entità con i quali vengono processati per il consumo dell'uomo. In questa classificazione i nutrienti non sono considerati, ma soltanto i processi di preparazione finalizzata al consumo.

Alimenti trasformati: cosa significa? La classificazione suddivide gli alimenti in 4 gruppi, in cui i cibi vengono raggruppati in base al tipo di trattamento a cui vengono sottoposti. Per determinare il gruppo, il metodo ha considerato: i processi utilizzati al fine di conservare, estrarre, modificare le materie prime per ottenere gli alimenti "finali" a disposizione del consumatore.

Alimenti naturali o minimamente processati Il primo gruppo è quello a cui appartengono gli alimenti che, dopo la raccolta, subiscono minimi processi di trasformazione, quali: eliminazione della parte non edibile,

refrigerazione,

surgelamento,

frazionamento,

pastorizzazione,

bollitura

confezionamento sottovuoto. Quando non si aggiunge nessun altro ingrediente, inoltre, si parla di alimenti minimamente processati. Ne sono un esempio: semi,

frutta e ortaggi,

funghi,

alghe

latte

yogurt senza zucchero

Cibi processati Il gruppo due è composto dagli Ingredienti processati. Questi alimenti sono prodotti ottenuti da quelli del gruppo 1 e che vengono processati per l'utilizzo domestico, ossia per la preparazione di piatti casalinghi o nella ristorazione. I metodi di trasformazione di questi ingredienti sono, ad esempio pressatura, raffinazione. Ne fanno parte: aceto,

oli vegetali,

bevande alcoliche I Cibi processati costituiscono il gruppo tre. Sono alimenti che vengono prodotti a partire dagli alimenti non processati, quindi del gruppo 1 addizionati con alimenti del gruppo 2, quindi con ingredienti processati. Questi cibi sono sottoposti a diversi metodi di preparazione industriale, come cottura e fermentazione non alcolica. I processi di preparazione vanno ad aumentare la conservabilità del prodotto o modificarne le caratteristiche sensoriali. Vengono addizionati con olio, sale e conservanti. Esempi di cibi processati sono: vegetali, frutta e legumi in scatola,

frutta secca e semi salati,

carne essiccata e salata,

pesce in scatola,

sciroppi di frutta

formaggi

pane

bevande alcoliche come vino e birra.