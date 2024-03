Quali cibi danno più energia del caffè?

Tuttavia non è l'unica opzione possibile. Molte altre vengono dal cibo che, ricordiamolo, rappresenta il carburante del nostro organismo e grazie alle calorie non fa che donare energia.

Ricco di caffeina , il caffè è sicuramente in grado di dare quella sferzata in più, necessaria soprattutto quando si affrontano giornate particolarmente stressanti, si dorme poco la notte o si è alle prese con carichi lavorativi o fitness particolarmente intensi.

Banana

Questo frutto è un preziosissimo alleato in caso di calo di energie, soprattutto perché ricco di carboidrati e potassio. Quest'ultimo elemento, in particolare, ha tra le proprietà quella di regolare l'idratazione cellulare, un meccanismo indispensabile per rimanere vigili e svegli e allontanare la stanchezza. Mangiare una banana è anche utilissimo prima e dopo un allenamento, per dare una maggiore energia e contrastarne la perdita post workout.