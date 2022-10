I cibi migliori per la friggitrice ad aria: cosa cucinare con l'Air Fryer

Introduzione Utilizzare la friggitrice ad aria consente di risparmiare tempo, energia e grassi, cucinando alimenti in modo più salutare rispetto alla friggitrice tradizionale e alla pentola stessa. Grazie alle temperature elevate, l'olio, aggiunto in piccole quantità, raggiunge un grado di calore ideale a friggere il cibo, funzionando da vettore di calore uniforme. Oltre a mantenere i cibi croccanti fuori e morbidi dentro in pochissimi minuti, cucinare con questo tipo di fornetto ventilato si rivela utile a mantenere intatte proprietà degli alimenti e risparmiare energia, che si traduce in costi inferiori in bolletta. La friggitrice tradizionale viene utilizzata quasi esclusivamente per la frittura di pochi alimenti come patatine, cotolette, e sfiziosità panate, frittelle e pasta fritta tipica di alcune regioni (panzerotti, gnocco fritto ecc), mentre con la friggitrice ad aria si possono realizzare ottime fritture come patatine, crocchette, cotolette, ma anche cuocere verdure, crostacei, pollo, e pesce, e persino dolci e torte salate.

Verdure: quali cucinare? Un discorso a parte lo meritano le verdure. Non tutte, infatti, sono adatte alla cucina in friggitrice ad aria. Gli ortaggi a foglia verde, ad esempio, sono molto delicati e soggetti a bruciature. Le verdure a foglia non andrebbero assolutamente cucinate nella friggitrice ad aria. Quindi via libera a zucchine, peperoni, melanzane, cavolfiori, broccoli, carote, finocchi ecc ma non a cavolo riccio, verza, spinaci, cavolo nero ecc perché troppo tenere e tendono a bruciarsi. Friggitrice ad aria: cos'è e quali sono i vantaggi La friggitrice ad aria non è nient'altro che un piccolo forno ventilato, in cui preparare pranzi e cene croccanti in pochi minuti e utilizzando una quantità di grassi decisamente inferiore rispetto al tradizionale fritto. Tra i pro del suo utilizzo ci sono sicuramente quello di consumare minor energia elettrica, e quiindi alleggerire le bollette e risparmiare sul budget famigliare, ma anche altri vantaggi, tra cui: Fritti con meno grassi, più leggeri e digeribili

e digeribili Consumare fritti saltuariamente perché più sani

L'olio non rischia di diventare tossico

Più igiene e niente cattivi odori

Pulizia semplice e rapida

Cottura sicura

Risparmio nelle quantità di olio utilizzate

Cottura in minor tempo

Più cibi da preparare rispetto ad una friggitrice tradizionale Consigli Ungere il cestello: spennellare il cestino della friggitrice ad aria con dell'olio consente al cibo di non attaccarsi in cottura.

spennellare il cestino della friggitrice ad aria con dell'olio consente al cibo di non attaccarsi in cottura. Non riempire troppo il cestello: la capienza delle friggitrice ad aria consente di cucinare porzioni per 2-4 persone.

la capienza delle friggitrice ad aria consente di cucinare porzioni per 2-4 persone. Ungere le fettine di carne o i filetti di pesce prima di inserirli nel cestello, coperto da carta da forno.