Introduzione

Si discute spesso di quanto sia importante l'alimentazione per il corretto funzionamento dell'organismo. Per restare in salute ci sono diversi cibi da evitare. Tra questi, senza dubbio, si annoverano quelli dall'elevato potere infiammatorio, dannosi per l'organismo, ma fortunatamente sostituibili con alternative pià genuine e naturali. Se consumati di frequente, i cibi infiammatori mettono in pericolo le arterie, il cuore e il fegato.

Quali sono i cibi infiammatori? Prima di tutto, la gran parte dei piatti pronti contengono alimenti infiammatori, così come quelli conservati e industriali, in quanto pieni di zuccheri, zuccheri invertiti, sale, grassi idrogenati, oli e alcool. In tal senso, è consigliabile leggere sempre le etichette per scoprire quali sono gli ingredienti potenzialmente pericolosi di un alimento. Bibite e carboidrati raffinati, nonché carne rossa e carni trasformate, risultano essere cibi tra i più infiammatori. Questi alimenti, inoltre, che sono stati spesso associati ad un aumentato rischio di malattie croniche come il diabete di tipo 2 e le malattie cardiache, associati all'eccessiva infiammazione.