Ipertensione: combattila con i cibi ricchi di flavanoli

Lo studio britannico

Le persone che consumano cibi e bevande ricchi di flavanoli, inclusi tè verde, mele e frutti di bosco, riscontrerebbero notevoli benefici al sistema cardiovascolare e un sensibile abbassamento della pressione sanguigna. Oltre ad una gamma importante di benefici per l'intero organismo.

I risultati del primo studio che utilizza misure oggettive della dieta di migliaia di residenti nel Regno Unito, pubblicati su Scientific Reports, hanno evidenziato l'incidenza di alcuni alimenti presenti nell'alimentazione quotidiana di 25 mila inglesi con la loro pressione arteriosa.

Uno studio in cui sono stati utilizzati biomarcatori nutrizionali per indagare su composti bioattivi: a differenza della maggior parte degli altri studi che indagano i legami tra nutrizione e salute, i ricercatori britannici non si sono affidati ai partecipanti allo studio che riferivano le loro abitudine alimentari, ma hanno misurato l'assunzione di flavanolo in modo oggettivo utilizzando biomarcatori nutrizionali, ossia indicatori di assunzione alimentare, metabolismo o stato nutrizionale che sono presenti nel sangue.

Lo studio epidemiologico dei ricercatori inglesi, il primo ad aver indagato oggettivamente sulla correlazione tra uno specifico composto bioattivo e la salute, ha dimostrato come ci sia un'associazione significativa il consumo di cibi ricchi di flavanolo e l' abbassamento della pressione sanguigna.

Cosa sono i flavanoli?

I flavanoli sono sono metaboliti secondari prodotti dalle piante, un sottogruppo di una categoria di sostanze chimiche più ampia, chiamata flavonoidi. Presenti in varie specie vegetali, questi fitonutrienti fondamentali sono in grado amplificare le proprietà benefiche apportate dagli alimenti che ne contengono in modesta quantità.

Le catechine, ad esempio, una classe di flavanoli presente in vari cibi e bevande, esercitano un' un'azione antiossidante e cardioprotettiva. I flavanoli hanno molte proprietà benefiche, sono in grado di avere un effetto positivo sulla circolazione sanguigna, in particolare proteggendo i piccoli vasi venosi, e contribuiscono al corretto funzionamento da parte del fegato.

I flavanoli, inoltre, sarebbero in grado di ridurre l'ossidazione del colesterolo, un processo che comporta un aumentato rischio di patologie cardiocircolatorie. In genere, questa fondammentale sostanza per il benessere dell'organismo, si trovano maggiormente nella buccia e nei semi di frutta e verdura. Il fabbisogno di flavanolo è variabile in base alla dieta. Secondo alcune ricerche, in gran parte d'Europa l'apporto medio è pari a 50mg al giorno.