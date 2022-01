Introduzione

Miso, kefir, yogurt, ortaggi fermentati, tè kombucha, lievito di birra, sono tutti alimenti fermentati che possono entrare a far parte del regime alimentare quotidiano, apportando notevoli benefici per tutto l'organismo. Tutti, in generale, aumentano l'apporto pro-biotico a beneficio dell'intestino, e le difese naturali dell'organismo. La fermentazione, oltre a conservare i cibi, aiuta anche la digestione perché nel processo di fermentazione è già inclusa in parte la digestione dei cibi. Come avviene la fermentazione? Un cibo, in estrema sintesi, viene privato dell'ossigeno e lasciato macerare in un contenitore sterile, solitamente vasi di vetro. Se si aggiunge sale avviene una fermentazione lattica, se si aggiunge aceto una fermentazione acetica, oppure lasciando che si sviluppino i propri fermenti alcolici.