Cibi da Evitare in caso di Psoriasi

Ad esempio, in alcuni casi i sintomi della psoriasi migliorano dopo aver eliminato cibi come glutine e latticini. Un diario delle eliminazioni o un diario alimentare possono essere strumenti utili per tenere traccia della propria dieta e dei sintomi da condividere con il proprio medico e per esplorare possibili collegamenti.

Se si segue la via dell'eliminazione, l'idea è di rimuovere un solo alimento alla volta, come il glutine, per alcune settimane, quindi aggiungerlo nuovamente alla dieta. In pratica, si sperimenta per vedere se i sintomi della psoriasi si risolvono con la rimozione e tornano con la reintroduzione. Assicurarsi di lavorare a stretto contatto con il proprio medico o dietista per farlo in sicurezza, in modo da non finire per eliminare importanti nutrienti dalla propria dieta.