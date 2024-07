Quali sono i cibi da evitare quando si allatta?

L'alimentazione in fase di allattamento è un fattore essenziale per garantire la corretta produzione di latte nella nutrice. In realtà, non esistono alimenti o bevande da bandire, o per lo meno nulla più di quanto non si farebbe normalmente. Perfino una modesta quantità alcolica, da vino o birra - a stomaco pieno - o di caffè, sono tollerati. E' però innegabile che eventuali difetti nella lattazione (quantità e durata) o della composizione chimica del latte materno, possano incidere negativamente sullo stato di salute del lattante (dall'età neonatale fino al 6° mese di vita), Tuttavia, sappiamo che il processo di lattazione è abbastanza stabile, proprio in virtù del lavoro della ghiandola mammaria, e della sua importanza per il lattante. Ciò che fa maggiormente la differenza è l'apporto calorico totale. La madre che allatta non deve "stare a dieta". In secondo luogo, anche la composizione della dieta della madre può determinare delle leggere modifiche nel latte, soprattutto a carico della tipologia di acidi grassi. [riferimento bibliografico: Maternal diet and human milk composition: an updated systematic review - Inga Petersohn, Anneke H. Hellinga, Linde van Lee, Nicole Keukens, Louis Bont, Kasper A. Hettinga, Edith J. M. Feskens, and Elske M. Brouwer-Brolsmacorresponding author - Front Nutr. 2023; 10: 1320560. Published online 2024 Jan 23. doi: 10.3389/fnut.2023.1320560]. Infine, quando si parla di igiene alimentare della nutrice, sarebbero da prendere in considerazione anche gli alimenti potenzialmente pericolosi, perché lascerebbero traccia nel latte, e quelli che ne altererebbero le caratteristiche gustative. In questo articolo svilupperemo tutto ciò che è realmente rilevante. Shutterstock

La dieta della madre modifica la composizione del latte? Il latte materno è un alimento altamente specifico. Non può essere sostituito da alcun altro cibo, eccezion fatta per il latte di altre nutrici umane o per il latte formulato. La composizione del latte materno varia in base a: Periodo della nutrizione (dal colostro a quello del sesto mese)

Stato nutrizionale della madre

Soggettività. Oltre a nutrire il bambino, il latte materno ne seleziona la flora batterica intestinale e ne programma, almeno in parte, il sistema immunitario; d'altro canto, se escludiamo i casi di gravissima malnutrizione, queste ultime due caratteristiche difficilmente cambiano al mutare dell'alimentazione materna. Al contrario, la dieta della madre può incidere drasticamente sul profilo esclusivamente nutrizionale, ovvero quello di: acqua, carboidrati, proteine, lipidi, sali minerali e vitamine (forse anche di prebiotici).