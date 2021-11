Tra il pesce e la carne, gli esperti in nutrizione, ma anche i più attenti alla questione ambientale, consigliano di prediligere il primo alimento. Tuttavia, nonostante il pesce sia un alimento in generale dalle proprietà salutari, ha comunque un impatto maggiore sull'ambiente rispetto alle proteine ​​vegetali come noci e legumi. Ciò è dovuto in parte all'ampia varietà di metodi di produzione del pesce, alcuni dei quali creano più emissioni di gas serra di altri. Non significa che il pesce è da eliminare completamente dal regime alimentare, ma piuttosto prediligere alimenti di origine vegetale e consumare solo pesce tracciato e di sicura provenienza, allevato in modo sostenibile.

A pesare maggiormente sull'ambiente, se si parla di alimenti di origine animale, sono gli allevamenti intensivi e la produzione di carne animale. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha stimato che le emissioni globali di gas serra siano da imputare per un terzo all'industria del cibo. Di queste, l'80% deriva dalla produzione della carne e dei derivati animali. Le ragioni sono da ricondurre all'eccessivo consumo di acqua, la diffusione di malattie infettive anche per l'uomo. Le carni bovine, di maiale e il pollame vengono prodotte, perlopiù, in allevamento intensivo, anche se hanno impatto differente a seconda del tipo di bestiame. Le carni bovine sono le più inquinanti: ogni chilo di carne corrisponde in gas serra per 60 kg di CO 2 nell'atmosfera, 9 volte in più della carne di maiale e 10 volte in più di quella di pollo.