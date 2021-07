Cibi e bevande contro la disidratazione

La disidratazione è una condizione che deriva dalla perdita di più liquidi di quanti se ne stiano assumendo. Può verificarsi per diversi motivi e assumere forme più o meno gravi.

Alcuni soggetti come bambini, anziani, atleti o persone che lavorano all'aria aperta o vivono in alta quota sono più a rischio di disidratazione rispetto ad altri. Ma a determinare questa condizione possono essere diversi fattori come febbre, vomito, diarrea, l'assunzione di alcuni farmaci come i diuretici che possono causare un'eccessiva minzione, sudorazione da sforzi eccessivi come l'esercizio fisico, surriscaldamento.

Per prevenire la disidratazione, assicurarsi di bere abbastanza acqua, mangiare cibi ricchi di acqua e tenere d'occhio il colore delle urine, che di norma dovrebbe variare dal giallo chiaro, come una limonata, all'ambra pallido. L'urina più scura è un segno di disidratazione.

Soprattutto se si è inclini a questo fenomeno, evitare alcol, caffeina, bibite gassate o bevande zuccherate perché possono disidratare ancora di più.

Poiché la sete è un segnale ritardato, assicurarsi di rimanere idratati il più possibile durante la giornata, soprattutto se si compiono sforzi eccessivi o si è sottoposti a fonti di calore.

Se la disidratazione raggiunge livelli estremi, consultare immediatamente un medico, ma in caso contrario, per scongiurare epiloghi più seri e tamponare l'emergenza sul nascere, si possono assumere alcuni cibi o bevande particolarmente indicati per combatterla.