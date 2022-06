Cibi diuretici che combattono la ritenzione idrica

Introduzione

Ciò che si mangia e si beve possono influenzare sensibilmente il bisogno di urinare ed intensificare la minzione. La lista di alimenti diuretici naturali è vasta. Ne fanno parte cibi di cui ci nutriamo più o meno quotidianamente, bevande ed erbe in grado di apportare efficaci benefici in caso di ritenzione idrica, gonfiore ecc. Gli alimenti diuretici, va ricordato, non sono da confondere con i prodotti per dimagrire, né tanto meno con i farmaci antiipertensivi (usati per abbassare la pressione arteriosa).

Anche se promuovere l'eliminazione dei liquidi in eccesso attraverso le urine può far pensare ad una perdita di peso, si tratta tuttavia di conseguente calo ponderale dovuto esclusivamente alla perdita di liquidi e non certo di massa adiposa, e quindi di grasso. Gli alimenti diuretici, così come le sostanze erboristiche dall'effetto drenante, andrebbero assunti previo consulto medico. Soprattutto in caso di ipertensione, è bene evidenziare come questa categoria di alimenti non possa garantire lo stesso livello di efficacia dei farmaci diuretici.

Un regime alimentare che annoveri discrete quantità di alimenti diuretici può dimostrarsi particolamermente efficace in caso di ritenzione idrica e gonfiori, o a fini depurativi dopo un periodo di eccessi alimentari.