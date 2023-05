Cibi da non surgelare: quali sono e perchè

Congelare il cibo è un ottimo modo per prolungare la durata degli alimenti e gestire al meglio spesa, risparmiando denaro e tempo prezioso per la preparazione dei pasti. Usare correttamente il congelatore, tuttavia, può rivelarsi un problema che porta a conservare in freezer alimenti che non andrebbero congelati per variazione di sapore , consistenza e rischi per la sicurezza alimentare . Prima di tutto gli alimenti vanno conservati in congelatore in contenitori ermetici poiché l'esposizione all'ossigeno provoca ustioni da congelamento e il cibo può anche assorbire gli odori.

Sedano, Insalate, Verdure a foglia verde (crude)

Il sedano crudo non andrebbe congelato perché si modificano consistenza e sapore: diventa molle e sviluppa rapidamente un colore, un sapore e un aroma ossidati. Un modo per conservarlo in congelatore: affettare il sedano, sbollentarlo, ovvero lasciarlo cadere in acqua bollente per due o tre minuti, e poi congelarlo quando si raffredda per usarlo in zuppe e stufati.

Come con il sedano, quando congelato crudo, anche l'indivia, ortaggio a foglia da consumare sia cotto che crudo, si affloscia e subirà cambiamenti di colore e sapore. Per via dell'elevato contenuto di acqua, anche la consistenza della lattuga viene influenzata negativamente una volta scongelata. Lo stesso vale per le verdure crude, come spinaci e cavoli, anche se, a differenza della lattuga, puoi sbollentarle per usarle in cucina in seguito, anche se il loro sapore sarà meno persistente perché il processo di scottatura interrompe le azioni enzimatiche.