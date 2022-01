La frutta è un'ottima fonte di fibre, che aiuta naturalmente a bilanciare i livelli di zucchero nel sangue. In tal senso, i ricercatori hanno evidenziato che mangiare una moderata quantità di frutta riduce il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Il tipo di zucchero contenuto nella frutta è il fruttosio che ha dimostrato di causare minori incrementi dei livelli di zucchero nel sangue se assunto con moderazione, soddisfacendo comunque la voglia di dolce. Gli zuccheri naturali della frutta, poi, non generano dipendenza: gli alimenti zuccherati altamente trasformati attivano il processo di ricompensa del cervello innescando il continuo bisogno di dolce, mentre gli zuccheri nella frutta non hanno tale effetto. La frutta che meglio risponde al bisogno di zucchero, senza eccedere: mela, pesca, lamponi, more e mirtilli, fragole, ciliegie.