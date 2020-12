Vediamo insieme quali ingerire per stare meglio più velocemente.

Aggiungere il succo di limone appena spremuto all' acqua calda o fredda o al tè caldo può essere quindi un toccasana.

Oltre a supportare l'immunità, questo nutriente, che agisce anche come antiossidante , è necessario per la riparazione del DNA e la produzione di serotonina , responsabile della qualità del sonno .

Un quarto di tazza di succo di limone appena spremuto fornisce il 30% dell'obiettivo giornaliero di vitamina C e il succo di un limone intero ne fornisce circa il 50%.

Le banane aumentano la glicemia e forniscono energia e al contempo nutrienti chiave che aiutano a sostenere il sistema immunitario, comprese le vitamine C e B6, rame e potassio .

La ricerca mostra infatti che le persone che non dormono a sufficienza o che dormono male hanno maggiori probabilità di ammalarsi dopo essere state esposte a un virus , come il comune raffreddore.

L'alto contenuto di antiossidanti nelle amarene essiccate rafforza il sistema immunitario e mantiene in salute l'apparato respiratorio .

Bevande e Spezie

Camomilla

Il consumo di camomilla è stato collegato da diverse evidenze scientifiche a un aumento dell'attività antibatterica nel corpo.

Ma il suo vero impatto sulla salute potrebbe essere la capacità di sostenere il sonno, che protegge l'immunità.

In uno studio, le donne dopo il parto che hanno bevuto camomilla per alcune settimane hanno riportato una migliore qualità del sonno rispetto a quelle che non hanno consumato camomilla. Il consiglio è quindi di sorseggiare una tazza di camomilla calda.

Curcuma

La curcumina, il composto naturale della curcuma responsabile del suo colore, ha un forte potere antinfiammatorio e pare aumenti l'attività delle cellule immunitarie, migliorando le risposte degli anticorpi.

I modi per integrarla nell'alimentazione sono tanti: si può usare al posto del pepe nero per insaporire le carni o le verdure cotte, o bere in un frullato, zuppa o brodo.

Peperoncino o pepe di Cayenna

I peperoni piccanti, compresa la polvere di Cayenna, sciolgono il muco sottile, alleviando la congestione nasale.

Inoltre la capsaicina, il composto che dà ai peperoni piccanti il loro calore, può anche aiutare a guarire dalla tosse.

Il pepe di Cayenna si può aggiungere al tè, alla zuppa o al brodo.

Aglio

Storicamente, l'aglio è sempre stato utilizzato per scongiurare malattie, combattere infezioni e curare ferite, proprio per le sue proprietà benefiche, soprattutto di rafforzamento del sistema immunitario.

Zenzero

Lo zenzero allevia la nausea e, come il miele, possiede proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie.

Per migliorare i benefici meglio optare per la radice di zenzero fresca. Affettata o grattugiata si può aggiungere a tè, brodo, frullati e succhi o frutta fresca.