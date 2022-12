Cibi da mangiare ed evitare a colazione se si è malati

Quando ci si trova a dover gestire influenza o costipazione, quello che si mangia è determinante, non tanto in termini di guarigione, quanto piuttosto per mitigare i sintomi di malessere e rinforzare l'organismo debilitato. Tutti i pasti sono rilevanti, compresa la colazione che nonostante sia il più importante della giornata viene spesso sottovalutato. Anche di prima mattina però esistono cibi che possono peggiorare la situazione e altri che invece aiutano a sentirsi meglio e a riprendersi più velocemente.

Cereali fortificati con uva Quando non si sta bene è opportuno scegliere colazioni facili da preparare. I cereali ad esempio non necessitano di grandi sforzi visto che basta versarli nella tazza insieme al latte e sono assolutamente indicati per chi non è del tutto in forma. Ideali soprattutto quelli fortificati, nei quali vengono aggiunti minerali e vitamine, soprattutto la D che aiuta a rinforzare le difese immunitarie. Ai cereali si può unire la frutta. Particolarmente indicata l'uva, che oltre a fornire un'importante idratazione è anche una fonte naturale di antiossidanti benefici e altri polifenoli che aiutano a proteggere la salute e il funzionamento delle cellule. Inoltre il resveratrolo, un polifenolo presente nell'uva, può influenzare positivamente la funzione immunitaria.

Brodo L'idea di bere brodo a colazione può sembrare singolare ma questo alimento è ottimo se ci si sta riprendendo da un mal di stomaco o dall'influenza. Brodo di pollo, manzo o vegetale, infatti, forniscono idratazione ed elettroliti preziosi come sodio e potassio, colmando la perdita di liquidi che solitamente si verifica attraverso febbre, diarrea e vomito. Una corretta idratazione è fondamentale per una pronta guarigione perché l'acqua tiene sotto controllo la temperatura corporea interna, trasporta i nutrienti nel sangue e aiuta a depurare. Inoltre, rimanere sufficientemente idratati attiva la pelle e le membrane delle mucose a bloccare l'ingresso di più batteri cattivi nel corpo e ridurre l'irritazione nasale.

Uova strapazzate e pane tostato Oltre ad essere veloci da preparare, le uova strapazzate forniscono molti nutrienti essenziali come la vitamina D, la colina e le proteine, che spesso si perdono quando si resta inattivi per alcuni giorni, come succede se si rimane bloccati dall'influenza. Se è la pancia il problema meglio unire alle uova strapazzate con una fonte di carboidrati come il pane integrale o germogliato. Farlo tramite un toast è la scelta più immediata ma sono ottimi anche i crostini.

Spremuta di frutta Bere una spremuta o un frullato di frutta la mattina contribuisce a reidratare l'organismo provato dall'influenza e se fresca può anche aiutare a lenire il mal di gola. Per quanto riguarda gli ingredienti, le arance sono un'opzione eccezionale perché sono ricche di vitamina C e di esperidina, un composto vegetale che si trova principalmente negli agrumi e che aiuta a ridurre l'infiammazione e a sostenere i vasi sanguigni. Alla spremuta d'arancia si possono anche aggiungere latte d'avena, curcuma, bacche di zenzero o altra frutta.

Cosa evitare a colazione quando si è malati Caffè

Yogurt

Dolci

Caffè Mentre alcune colazioni possono aiutare il processo di guarigione, altri cibi potrebbero far sentire peggio. Il primo di questi è il caffè, che anche se inizialmente dona l'illusione di far sentire meglio, non fornisce le sostanze nutritive di cui si ha bisogno per rimettersi in forma e può esacerbare eventuali problemi gastrointestinali. Inoltre, la caffeina è disidratante e questo peggiora ulteriormente la situazione.

Yogurt Questo alimento è sconsigliato soprattutto in caso di tosse e catarro perché potrebbe peggiorarne i sintomi.