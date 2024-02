Lo stress è sempre una risposta a un fattore scatenante come l'ansia che può influenzare lo stile di vita. L' alimentazione , in tal senso, è un aiuto per il benessere della mente. Esiste una connessione tra il cibo e l' umore. Numerose ricerche scientifiche suggeriscono che la qualità della dieta potrebbe influenzare ad esempio gli stati d'ansia.

L'aspartame si trova in molti alimenti e bevande come gomme da masticare senza zucchero e succhi a basso contenuto calorico . Esso aumenta i livelli di cortisolo nel sangue ed è stato collegato ad un aumento del rischio dei disturbi d'ansia. Un aumento di livelli di cortisolo, inoltre, produce radicali liberi extra, che sono legati a rendere il cervello più incline allo stress ossidativo e al cattivo funzionamento.

Il caffè e il tè possono influenzare il cervello. La caffeina è uno stimolante noto per aiutare a rimanere attivi e vigili. Tuttavia, potrebbe anche contribuire allo stress e all'ansia aumentando alcuni ormoni come il cortisolo, la dopamina , l'adrenalina, l'adenosina.

Alcolici da evitare

Il consumo eccessivo di alcol può causare un aumento dell'ansia. Fenomeno assai peggiore in caso di assunzione di farmaci come le benzodiazepine (come Xanax), con cui l'alcol interagisce in modo negativo. L'alcol aumenta i batteri nell'intestino e una crescita eccessiva dei batteri intestinali può innescare l'infiammazione, ed è noto che esiste un' asse intestino-cervello, e che quindi inficia la funzione cerebrale e causa la comparsa di sintomi di ansia.