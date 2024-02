Cibi da evitare se si vogliono costruire muscoli

Introduzione Dieta e allenamento sono strettamente connessi. Alcuni alimenti, inoltre, possono aiutare a costruire muscoli, mentre altri possono essere controproducenti in tal senso. Se l'obiettivo è quello di migliorare la composizione corporea, la forza muscolare e/o anche guarire e recuperare dopo un intervento chirurgico senza subire perdite muscolari dovute al riposo a letto, è necessario seguire un piano nutrizionale che, come confermano esperti nutrizionisti, includa proteine, carboidrati, grassi, vitamine e minerali.

Bevande alcoliche L'aumento della massa muscolare non è semplice da raggiungere quando si eccede con l'alcol. Questo perché l'organismo intercetta l'alcol come una tossina, quindi costringe il corpo a metabolizzare l'alcol prima di ogni altra sostanza, quindi potrebbe avere un effetto negativo nel metabolizzare gli altri nutrienti come carboidrati e proteine per supportare la riparazione e la crescita muscolare. Non solo, l'alcol può influenzare negativamente i livelli di energia e aumentare le possibilità di disidratazione, fattori che possono avere un impatto negativo sul rendimento dell'allenamento, sulla potenza muscolare e sulle prestazioni cognitive.