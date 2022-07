Cibi da evitare prima di andare in spiaggia

Prima di andare in spiaggia (ma anche in piscina ) e quindi esporsi al sole e fare bagni rinfrescanti, è bene conoscere le conseguenze che il consumo di certi alimenti ha sull'organismo. Cibi troppo ricchi di zuccheri aggiunti , come succhi di frutta , yogurt alla frutta e ghiaccioli ; frutta troppo acquosa e magari fredda, piuttosto che alimenti ricchi di grassi e sale, possono provocare gonfiore addominale , pesantezza di stomaco e disagio. Prima di andare in spiaggia, ma anche al mare, direttamente sotto l'ombrellone, andrebbero evitati i piatti pre confezionati e ricchi di grassi, merendine , cibi con salse, alcolici.

Cibi da evitare in spiaggia

Nella lista degli alimenti e bevande da evitare prima di andare in spiaggia, o durante la giornata al mare, troviamo:

Aperitivo in spiaggia: cosa preferire ed evitare

Fondamentale in spiaggia è l'idratazione. Bere molta acqua, centrifugati ricchi di sali minerali e vitamine, ed evitare bevande gassate o zuccherine. L'alcol può rivelarsi pericoloso per la salute: con il caldo i vasi sanguigni tendono già a dilatarsi, l'alcol incrementa questo fenomeno, con il rischio di collassi. In caso di un aperitivo in spiaggia, ad esempio, è meglio evitare superalcolici, cocktail elaborati, ipercalorici e pieni di zuccheri. Preferire, ad esempio, un bicchiere di vino o una birra fresca, non ghiacciata. Evitare di bere acqua e bevande a temperature troppo fredde per il pericolo che possa insorgere una congestione.