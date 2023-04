Cibi da evitare in caso di artrite

Introduzione Evitare determinati cibi e bevande, può ridurre la gravità dei sintomi dell'artrite infiammatoria e dell'osteoartrite, che comporta un netto miglioramento della qualità della vita, nei soggetti affetti da tali patologie. L'artrite è una condizione di salute comune che coinvolge l'infiammazione cronica delle articolazioni. Provoca dolore e danni alle articolazioni, alle ossa e ad altre parti del corpo, a seconda del tipo L'osteoartrosi, che non è una patologia infiammatoria, invece, è la più comune, sebbene ne esistano oltre 100 tipi. Infatti, fino al 40% degli uomini e al 47% delle donne può essere diagnosticata l'artrosi durante la loro vita. L' artrite reumatoide (AR) e l'artrite psoriasica sono condizioni infiammatorie considerate malattie autoimmuni. La gotta è un altro tipo comune di artrite infiammatoria.

Cibi e bevande con zuccheri aggiunti I soggetti affetti da artrite dovrebbero limitare l'assunzione di zucchero. Gli zuccheri aggiunti si trovano in caramelle, bibite gassate, gelati e numerosi altri alimenti, compresi elementi meno ovvi come la salsa barbecue. Uno studio condotto su 217 persone con artrite reumatoide ha rilevato che tra i 20 alimenti, la soda zuccherata con zucchero e i dessert sono stati i più frequentemente segnalati per peggiorare i sintomi.

Carni rosse e processate Alcune ricerche collegano la carne rossa e trasformata all'infiammazione, che può aumentare i sintomi dell'artrite. Ad esempio, le diete ricche di carni rosse e trasformate dimostrano alti livelli di marcatori infiammatori come l'interleuchina-6 (IL-6), la proteina C-reattiva (CRP) e l'omocisteina. Lo studio su 217 persone con AR sopra menzionate ha anche scoperto che la carne rossa comunemente peggiora i sintomi dell'artrite reumatoide e infiammatoria. Al contrario, le diete a base vegetale che escludono la carne rossa hanno dimostrato di migliorare i sintomi dell'artrite.

Glutine Il glutine contenute in grano, orzo, segale e nel triticale (un incrocio tra grano e segale) è messo associato a un aumento dell'infiammazione, quindi gli specialisti suggeriscono di evitare l'assunzione di alimenti contenente glutine al fine di alleviare i sintomi dell'artrite. I soggetti affetti da celiachia, inoltre, corrono un rischio maggiore di sviluppare artrite. Allo stesso modo, quelli con malattie autoimmuni hanno una prevalenza significativamente più alta di celiachia rispetto alla popolazione generale. In particolare, uno studio su 66 persone con artrite reumatoide ha rilevato che una dieta vegana senza glutine riduce significativamente l'attività della malattia e migliora l'infiammazione.

Alimenti ultra processati Gli alimenti ultra-elaborati come cibo da ast food, cereali per la colazione e prodotti da forno industriali, sono in genere ricchi di cereali raffinati, zuccheri aggiunti, conservanti e altri ingredienti potenzialmente infiammatori, che possono peggiorare i sintomi dell'artrite. La ricerca suggerisce che le diete occidentali ricche di alimenti altamente trasformati possono aumentare il rischio di RA contribuendo all'infiammazione e ai fattori di rischio come l'obesità. Inoltre, in uno studio condotto su 56 persone con AR, coloro che hanno mangiato quantità maggiori di alimenti ultra-elaborati hanno mostrato un aumento dei fattori di rischio di malattie cardiache, inclusi livelli più elevati di emoglobina glicata (HbA1c), un marker a lungo termine del controllo della glicemia.

Alcolici Poiché l'alcol può peggiorare i sintomi dell'artrite, chiunque soffra di artrite infiammatoria dovrebbe limitarlo o evitarlo. Uno studio su 278 persone con spondiloartrite assiale - artrite infiammatoria che colpisce principalmente il midollo spinale e le articolazioni sacroiliache (SI) - ha legato l'assunzione di alcol a un aumento del danno strutturale spinale. Gli studi hanno anche dimostrato che l'assunzione di alcol può aumentare la frequenza e la gravità degli attacchi di gotta.