Ordinare cibi da asporto più sani Nel periodo di chiusure attuali si sta registrando un notevole incremento di ordini di cibo da asporto e di delivery. Pranzi e cene vengono consumati prevalentemente a casa e spesso preparati da ristoranti o catene del food che recapitano numerose e diverse preparazioni, dai piatti della tradizione culinaria italiana a quelli etnici. Ordinare i pasti, però, non deve annullare gli obiettivi alimentari sani prefissati oppure ostacolare l'adozione di diete bilanciate e idonee alla cura di determinate patologie. Con il giusto know-how e la giusta attenzione alle materie prime impiegate nella preparazione dei pasti, è possibile scegliere tra le opzioni più salutari disponibili per ogni tipo di cucina e, al tempo stesso, sostenere le attività commerciali locali che nel momento storico attuale si trovano in condizioni di difficoltà economica. La regola fondamentale è, anche in questo caso, quella di non eccedere, quindi non usufruire del take away più di due volte la settimana. Quando un piatto viene cucinato a casa, infatti, si possono regolare dosi, condimenti, leggere valori nutrizionali sulle etichette, equilibrando tutti i nutrienti. Quando si ordinano cibi da asporto più sani, in modo intelligente, è utile porre qualche domanda in più al ristoratore sui metodi di cottura e sugli ingredienti.

Cibi da asporto più sani: le giuste porzioni Una delle regole fondamentali quando si ordina cibo da asporto, scegliendo piatti salutari e bilanciati, è controllare le porzioni per evitare di assumere maggiori quantità di cibo rispetto al necessario e di sprecare alimenti che, se avanzati, si trasformerebbero in rifiuti. La mancanza di consapevolezza sulle dimensioni delle porzioni è spesso la ragione per cui le persone lottano per controllare il proprio peso. Negli ultimi anni, numerosi studi hanno dimostrato come le dimensioni delle porzioni del cibo da asporto siano aumentate, un fattore chiave da non sottovalutare per l'insorgenza di alcune patologie come obesità, diabete, disturbi cardiovascolari, gastrointestinali ed ipercolesterolemia. In genere, le porzioni da asporto possono essere più grandi della porzione raccomandata. Un piatto sano comprendere: ¼ di proteine , come carne magra, pesce, pollame, uova o legumi.

, come carne magra, pesce, pollame, uova o legumi. ¼ di cereali integrali , come pasta, pane, verdure ricche di amido.

, come pasta, pane, verdure ricche di amido. ½ di verdure, come insalata, ortaggi misti o verdure cotte.