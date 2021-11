Cibi contro la depressione invernale

Esistono alimenti che, più di altri, aiutano a contrastare i sintomi della tristezza stagionale, quindi del winter blues. Ecco quali introdurre e privilegiare nel regime alimentare dei mesi freddi.

Legumi

I legumi sono una fonte preziosa di minerali. Sì, ad aggiungere alla dieta invernale lenticchie, ceci, pisellini e fagioli, tutti alimenti ricchi di magnesio, benefico per la salute delle ossa e dei tessuti. Contrastano l'insorgenza di stanchezza, debolezza muscolare, irritabilità, alterazioni dell'umore e crampi muscolari.

Cioccolato

Non stupisce: il cioccolato è l'alimento anti depressivo per eccellenza. Preferire il fondente, perché a ridotto contenuto di zuccheri, una fonte di magnesio: una tavoletta da 100 grammi di cioccolato fondente contiene oltre 300 milligrammi di magnesio. È noto, inoltre, che il cioccolato contribuisca al processo fisiologico di rilascio delle endorfine, in grado di sostenere il buon umore. Merito soprattutto della feniletilammina che contrasta la depressione.

Anacardi e Mandorle

Gli anacardi sono tra gli alimenti vegetali più ricchi di selenio: circa 19mg per 100 grammi. Contengono un'alta percentuale di acidi grassi, proteine, acido folico, vitamine B1, B2 e altri sali minerali, come magnesio, fosforo, calcio, potassio e zinco. Risultano quindi perfetti come spuntino invernale. Allo stesso modo, le mandorle, miniera di fibre e proteine, contengono riboflavina (vitamina B2), magnesio, niacina (vitamina B3), acido folico e ferro, tutti i nutrienti in grado di ridurre il senso di stanchezza e svogliatezza tipico del periodo invernale.





Uova

Le uova sono un alimento da consumare almeno una volta a settimana. Il merito del loro potere anti depressivo viene dato alla colina, che svolge un ruolo importante per la salute delle funzioni cardiovascolari e cerebrali, supportando i processi cignitivi. Il tuorlo d'uovo contiene proteine, ferro, calcio, selenio, vitamine (del gruppo A, B, D, E).

Avena

L'avena è un altro alimento perfetto contro il winter blues. Contiene un considerevole livello di triptofano, che viene convertito in serotonina, ossia l'"ormone della felicità". Può essere consumata in fiocchi, oppure usata come farina per preparare pasta (anche se si trova in commercio anche come pasta secca) o dolci.

Riso

Il riso, nonostante abbia un indice glicemico più alto rispetto ad altri carboidrati, quali pasta e pane, è in grado di aumentare il livello di una proteina che regola i livelli di serotonina, ormone coinvolto anche nel meccanismo di induzione del sonno, e del buon riposo.

Banane

Le banane sono il frutto maggiormente energetico da consumare in stagione. Sono ricche di zuccheri e fibre, e consentono di tenere alto l'umore. Contengono discrete quantità di potassio, vitamina B6 e magnesio, nutrienti importanti per la sintesi e la regolazione dei neurotrasmettitori.

Avocado

L'avocado, oltre ad essere ricco di acidi grassi benefici, è una buona fonte di potassio e di antiossidanti in grado di rallentare l'invecchiamento cellulare e combattere i radicali liberi.

Salmone

Funghi

I funghi contengono l'ergosterolo, un precursore della vitamina D, utile soprattutto nei mesi invernali quando si è in presenza di scarsità di luce. Meglio scegliere funghi selvatici, rispetto a quelli coltivati, perché più ricchi di nutrienti.

Spinaci

Durante i mesi freddi è fondamentale che i livelli di ferro siano ottimali. Gli spinaci, ad esempio, ne contengono quantità modeste, e sono ricchi di nutrienti come folati e la vitamina C, che contrastano stanchezza, calo di energia e dell'umore.