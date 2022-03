Cibi contro la stanchezza di primavera (e non solo)

Sono diversi i fattori che incidere sul benessere dell'organismo: si dorme meno (il ritmo sonno veglia subisce dei cambiamenti per via della luce solare in aumento); le giornate si allungano e alterano la percezione della stanchezza, si trascorre molto più tempo all'aperto e vengono incrementate le attività fisiche.

Cosa mangiare in caso di eccessivo sonno?

Un altro aspetto tipico del cambio di stagione da inverno a primavera, è la tendenza ad avere sonno, anche durante il giorno. Per contrastare questo disturbo, ovviamente diverso dalla narcolessia che ha cause che risiedono anche in disfunzioni e patologie correlate, l'alimentazione può venire in soccorso. Tra gli alimenti vegetali più indicati e dal potere energizzante, ci sono quelli di stagione e di colore rosso, utili per tonificare il corpo, riattivare la circolazione, aumentare il flusso di ossigeno nel sangue.

Essi sono, ad esempio: