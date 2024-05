Cibi con meno di 50 calorie, perfetti per la dieta

Quando si decide di perdere peso il primo aspetto al quale prestare attenzione, insieme allo svolgimento di regolare attività fisica, è l'alimentazione, che deve essere sana e bilanciata. Nel percorso dimagrante è fondamentale affidarsi a professionisti della nutrizione, ma anche sviluppare una conoscenza degli alimenti e delle loro proprietà, che possa aiutare a strutturare dei pasti principali e degli spuntini bilanciati. Anche se le calorie non sono ovviamente l'unico parametro da tenere in considerazione, sapere quante sono contenute nei cibi è importante per compiere scelte più consapevoli. La verdura e la frutta sono le categorie che ne hanno di meno ma anche all'interno di questo segmento non tutte le tipologie sono uguali. Ne esistono diverse, ad esempio, che ne hanno meno di 50 per 100 grammi per prodotto crudo. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Zucchine Le zucchine hanno 16 kcal per 100 grammi e per questo sono sempre presenti nelle diete che hanno come scopo il dimagrimento. Si tratta di verdure estremamente benefiche, ricche anche di fibre, sali minerali come il potassio e acqua, elementi che rendono le zucchine ideali anche per contrastare la ritenzione idrica, visto che hanno effetto diuretico e depurativo.

Melanzane Le melanzane hanno 23 kcal per 100 grammi. Oltre a questo hanno grandi proprietà antiossidanti perché contengono elementi come la nasunina, un pigmento della famiglia delle antocianine responsabile del colore viola della buccia; e l'acido clorogenico, un polifenolo che aiuta a rallentare l'assorbimento dello zucchero. Questo ortaggio vanta anche grandi quantità di acqua, fibre e potassio.

Albicocche Le albicocche hanno 42 kcal per 100 grammi, circa 12 l'una e sono ottime come snack naturale soprattutto durante le giornate più calde perché particolarmente ricche di sali minerali come potassio, fosforo, sodio, calcio e ferro, che aiutano a reintegrare i sali persi con il sudore. Questo frutto è anche ricco di vitamina A, betacarotene e licopene, potenti antiossidanti; e di fibre, che migliorano la funzionalità dell'intestino e aiutano a sentirsi più sazi.

Pesche Le pesche hanno 28 kcal per 100 grammi. Essendo composte per il 90% da acqua ed essendo ricche di potassio, mangiarle stimola la diuresi e contrasta la ritenzione idrica e la cellulite. Inoltre, hanno al loro interno un'ottima quantità di antiossidanti, in particolare di betacarotene, che il corpo umano converte in vitamina A. Le pesche contengono anche la vitamina C, che rinforza il sistema immunitario e svolge molte altre importanti funzioni.

Anguria L'anguria è costituita quasi solo esclusivamente da acqua e per questo ha solo 16 kcal per 100 grammi, circa 50 per una fetta di media dimensione. Anche se il suo gusto è piuttosto dolce contiene pochi zuccheri, ma molti carotenoidi come il betacarotene, che protegge la pelle dai danni dei raggi UV, e il licopene, un antiossidante responsabile del suo intenso colore rosso, che contrasta i radicali liberi prevenendo alcune malattie degenerative.

Finocchi I finocchi hanno 15 kcal per 100 grammi ma sono anche ricchi di fibre e acqua, caratteristiche le li rendono facili da digerire. Questi ortaggi sono anche piuttosto sazianti e quindi adatti per sani snack spezza fame. Inoltre, sono preziosi alleati per ridurre la pancia gonfia.

Carote Le carote hanno 41 kcal per 100 grammi e sono benefiche sotto diversi punti di vista. Per prima cosa essendo ricche di betacarotene proteggono la pelle dall'invecchiamento, rendono più forte il sistema immunitario, migliorano la vista e la salute degli occhi e diminuiscono il rischio di sviluppare alcune malattie degenerative come quelle della retina. Inoltre, sono una preziosa fonte di fibre, che le rende sazianti e ottime per migliorare la regolarità intestinale.

Fragole Le fragole hanno 30 kcal per 100 grammi e oltre a questo andrebbero consumate con regolarità perché sono una preziosissima fonte di vitamina C, che oltre a rinforzare le difese immunitarie ha un'azione antiossidante, migliora l'assorbimento del ferro e contribuisce alla sintesi del collagene migliorando l'elasticità della pelle. Questo frutto contiene anche molti antociani, antiossidanti che favoriscono il microcircolo.