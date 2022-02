Avere una buona vista è uno dei fattori che contribuiscono a mantenere alto il livello di salute e benessere generale dell'organismo. Ovviamente genetica, evitare comportamenti che la danneggino e portare in modo corretto lenti a contatto e occhiali quando se ne ha necessità sono gli strumenti principali per preservarla, prendersene cura e prevenire problemi e malattie oculari. Tuttavia, come per tutti gli aspetti che riguardano la salute, una grande aiuto arriva anche dall'alimentazione. Esistono infatti cibi ricchi di vitamine e altri elementi estremamente benevoli per gli occhi. Ecco quali quelli da includere nella propria routine alimentare se si vuole dare una mano alla vista.

Verdure gialle, rosse o arancioni Tra gli alimenti più utili al mantenimento di una vista eccellente, le carote sono quelli maggiormente noti e il motivo è dato dalla presenza del beta carotene. Proprio per questo, gli stessi effetti positivi sono dati anche da altri ortaggi che contengano carotenoidi come appunto il beta carotene ovvero quelli arancioni, gialli o rossi. I carotenoidi di questi alimenti si trasformano in vitamina A, conosciuta anche con il nome di retinolo, proprio perché ottima per la retina e per la sua capacità di migliorare la visione notturna e aiutare a prevenire la sindrome dell'occhio secco e la degenerazione maculare.

Salmone e pesce azzurro Il pesce in generale è un potente alleato della vita, ma il salmone lo è in particolar modo. Questa tipologia contiene infatti gli acidi grassi essenziali omega-3 che aiutano a prevenire problemi oculari come la degenerazione maculare senile o la retinopatia. Gli stessi grassi sono presenti anche nella maggior parte del pesce azzurro e quindi in sgombro, sardine, alici, aringhe, orate e molti altri.

Frutta ricca di vitamina C Anche mangiare frutta è un ottimo modo per preservare la salute degli occhi e la qualità della vista. Particolarmente indicata quella ricca di vitamina C, o acido ascorbico, noto per le sue potenti proprietà antiossidanti. In cima alla classifica dei frutti da mangiare per questi benefici c'è il kiwi, che ne contiene una quantità molto elevata, ma anche altri come il pompelmo, le arance e tutti gli altri tipi di agrumi presentano una percentuale di vitamina C in grado di stimolare la produzione di collagene, che a sua volta aiutare a mantenere in forma i muscoli del bulbo oculare e a facilitare la funzione dei suoi vasi sanguigni. Questi processi fanno sì che diminuisca il rischio di sviluppare malattie degli occhi come la cataratta e la degenerazione maculare.

Frutta secca Noci, nocciole, mandorle, arachidi e altri tipi di frutta secca sono fonte di vitamina B e E e di grassi omega-3, e minerali antiossidanti come selenio e zinco, che proteggono le cellule dell'occhio. Consumarle abitualmente, magari dopo i pasti o come snack, aiuta quindi a ridurre il rischio di cataratta e previene problemi legati alla macula.

Verdure a foglia verde Molte verdure a foglia verde come spinaci, lattuga, cavoli, bietole e sedano sono ricchi di vitamina A. Inoltre, mangiarli consente di fare il pieno di luteina e zeaxantina, due antiossidanti contenuti anche dalla stessa retina e dal cristallino. Grazie a questi componenti tali verdure aiutano a prevenire la secchezza oculare e rafforzano gli occhi contro l'effetto dei raggi solari.

Bacche Le bacche, oltre ad avere un ottimo sapore, sono alimenti molto sani perché contengono flavonoidi, pigmenti naturali in grado di combattere i radicali liberi, ossia le molecole che causano l'invecchiamento delle cellule. Questo riguarda tutte, compreso ovviamente quelle oculari. In particolare, mangiare abitualmente more, lamponi e mirtilli ringiovanisci la retina e migliora la salute degli occhi. La stessa cosa avviene con le fragole.