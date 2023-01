Cibi che creano dipendenza: perché non si riesce a non mangiarli

Introduzione Esistono cibi ai quali è difficile resistere. La tentazione di continuare a mangiarli, anche in quantità considerevoli e senza sosta, diventa quasi impossibile.E non si tratta di una dipendenza mentale, quindi di forza di volontà, bensì di caratteristiche chimiche ed organiche che determinano la forte dipendenza da questi cibi. Gli esempi più comuni, appartenenti alla categoria dei "cibi progettati per creare dipendenza", sono la pizza, il gelato, le patatine fritte e il cibo da fast food. Si tratta, da un punto di vista nutrizionale, di alimenti definiti "droganti", pqerchè appunto difficile desistere dal loro consumo. In genere contengono abbondanti percentuali di sale, zucchero e grasso, spesso anche insieme. Molti di questi alimenti, infatti, sono sia dolci che salati. Perché si continua a mangiare questi alimenti, in maniera spesso incontrollata, anche se ben cosci della non salubrità per l'organismo? Perché sono un conforto, e agiscono in maniera gratificante.

Cibi che creano dipendenza Pizza

Hamburger

Patatine fritte e in busta

Pollo fritto

Biscotti e Dolci

Gelato

Caramelle gommose

Cioccolato Cos'è la Food Addiction? Si sente sempre più spesso parlare di comfort food. Termine oggi largamente utilizzato anche in Italia, per definire quei cibi che sono in grado di confortare, coccolare, appagare. Non solo al palato, ma anche a livello emotivo. Non per niente si consumano maggiormente alimenti "confortanti" e allo stesso tempo che creano dipendenza, quando si è in condizioni di stress, oppure di insoddisfazione.Il bisogno di alimentarsi, e di soddisfare il palato, in questo caso, trasla a quello psicologico, innescando una dipendenza vera e propria. E' questa, in sintesi, quella che viene definita una food addiction, che consiste nel mangiare in maniera compulsiva determinati alimenti.

Pizza: ingredienti creano dipendenza La pizza è uno degli alimenti che crea maggior dipendenza. Non parliamo di prodotti sani, con materie prime selezionate e preparate dal pizzaiolo lievitista, ma di prodotti confezionati e industriali, dove la presenza di ingredienti di qualità è pressochè inesistente. Spesso le pizze già pronte industriali contengono farine ultra-raffinate, additivi che forzano la lievitazione e conservanti. Meglio optare per pizza artigianale preparata con farina integrale e grano duro, quindi con indici glicemici più bassi, lievito madre e condimenti freschi e genuini.

Cioccolato fondente Il cioccolato è uno degli alimenti in assoluto a creare maggiore dipendenza. Più il contenuto di zucchero, grassi e latte in polvere è elevato, maggiore sarà il potere drogante e minore i benefici per la salute che, ad esempio, vanta il cioccolato fondente, ricco di antiossidanti che riducono lo stress ossidativo. L'ideale è consumare cioccolato fondente, con cacao superiore al 70%, in piccole dosi giornaliere di massimoun paio di quadratini, come consigliano gli esperti in nutrizione.

Biscotti e Cereali da colazione Anche la colazione, se preparata con prodotti confezionati e industriali, può rivelarsi un pasto particolarmente insidioso, Si pensi, ad esempio ai biscotti, ricchi di conservanti, zucchero, sale, additivi e grassi. Uno tira l'altro e, oltretutto, il loro consumo avviene in maniera molto veloce e quindi si tende ad abbuffarsi. Meglio prepararli in casa, o controllare molto bene gli ingredienti in etichetta. Allo stesso modo i cereali per la colazione contengono alti livelli di sale, zucchero e grasso. In questo caso meglio prediligere fiocchi di cereali grezzi al naturale e mixarli a casa, con aggiunta di frutta secca, semi e frutta fresca per creare un muesli salutare. Tutta colpa della Dopamina La dopamina è un neurotrasmettitore della famiglia delle catecolamine, che esercita una funzione di controllo su: il movimento, la cosiddetta memoria di lavoro, la sensazione di piacere, la ricompensa, la produzione di prolattina, i meccanismi di regolazione del sonno, alcune facoltà cognitive e la capacità di attenzione. Nel corpo umano, la produzione di dopamina spetta, principalmente, ai cosiddetti neuroni dell'area dopaminergica e, in misura minore, alla porzione midollare delle ghiandole surrenali (o surreni). Quando gli alimenti sono ricchi di zuccheri e grassi e, soprattutto se gli ingredienti sono un mix di essi, diventano proprio come vere droghe, per le reazioni cerebrali che esercitano, ossia un'eccessiva stimolazione della regione del cervello regolata dalla dopamina. Se il piacere si sollecita a lungo, mangiando ripetutamente questi cibi, il corpo ne richiede in continuazione e si determina la dipendenza.

Patatine fritte Sale e grassi. I principali responsabili della dipendenza da patatine fritte. Il resto è un quadro nutrizionale pressochè inesistente: alimenti senza grandi valori nutrititivi e che, nonostante vengano mangiati in quantità, neppure saziano. Meglio prepararle a casa, con olio buono per friggere, con poco sale ma erbe aromatiche, e magari, meglio ancora, nel forno.

Gelato e Dolci Il gelato è un altro alimento drogante, sebbene le alternative sane esistano eccome. Quello confezionato, e quindi industriale, è perlopiù prodotto con grassi e zuccheri in percentuali davvero elevate. Scegliendo un prodotto artigianale, preparato con ingredienti di qualità, e consumandolo al posto del pasto, e non a chiudere come dessert, si limitano i danni da dipendenza. Allo stesso modo, torte e merendine, rappresentano un'insidia notevole per la tentazione di grandi e bambini. La contemporanea presenza di sale, zucchero e grassi è deleteria. In questo caso meglio limitare i dolci industriali e di farli in casa, riducendo burro e zuccheri, quindi abbassando anche i livelli glicemici.