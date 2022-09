Cibi che aumentano la serotonina: quali sono?

Introduzione

La serotonina è un messaggero chimico che si ritiene agisca come stabilizzatore dell'umore. L'ormone della felicità che consente di vivere una vita serena ed equilibrara promuovendo anche una routine di sonno ristoratore. Numerose ricerche in campo scientifico hanno messo in evidenza come tale ormone possa avere un effetto sull'umore e sul comportamento. Gli integratori possono aumentare i livelli di serotonina attraverso il triptofano, un amminoacido che contribuisce alla sintesi della serotonina e quindi del suo potere eccitatorio. La serotonina, dunque, è sintetizzata dal triptofano. Ma per un approccio più naturale all'eventuale aumento dei livelli di serotonina, è possibile provare a mangiare cibi che contengono quantità generose di triptofano. È noto che l'esaurimento del triptofano e bassi livelli di esso sono riscontrati in soggetti con disturbi dell'umore come depressione e ansia. ResearchTrusted Source ha anche dimostrato che quando si segue una dieta a basso contenuto di triptofano, i livelli di serotonina nel cervello diminuiscono. Tuttavia, la ricerca è in corso per determinare quanto gli alimenti contenenti triptofano possono influenzare i livelli di serotonina nel cervello.