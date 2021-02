Cibi che aiutano a combattere i crampi muscolari

Si possono manifestare in soggetti fisicamente allenati che sudano copiosamente e non reintegrano i sali minerali . Ciò provoca, infatti, uno sbilanciamento tra idratazione e concentrazione elettrolitica. Allo stesso modo anche soggetti che soffrono di iperidrosi possono soffrire di crampi agli arti inferiori. Se si manifestano con una certa frequenza, i crampi possono essere dovuti, in particolare, a una carenza o a uno squilibrio di sodio , potassio , magnesio , calcio e vitamina D .

Cibi migliori contro i crampi

L'assunzione di acqua è molto importante per curare i crampi muscolari. Oltre a questo, anche mangiare cibi ricchi di sostanze nutritive è fondamentale per contrastare le contrazioni fastidiose e dolorose. Gli alimenti ricchi di vitamine e minerali come il potassio, il calcio e il magnesio prevengono i crampi muscolari, poiché agiscono come elettroliti. Ciò garantisce il corretto funzionamento muscolare e mantiene la salute del muscolo.

Nella dieta non devono mai mancare questi sette alimenti in grado di apportare una quantità considerevole di minerali utili a combattere il manifestarsi dei crampi:

Banane

Avocado

Patate dolci

Anguria

Latte

Legumi

Papaya

Banane

Le banane sono ricche di minerali come calcio, potassio e magnesio che aiutano a mantenere l'equilibrio elettrolitico essenziale per prevenire i crampi muscolari. Il potassio è da considerare il minerale più importante, e la banana è considerata una vera e propria "miniera" di questo nutriente. Per questo motivo viene spesso consigliata nella dieta di chi suda molto – come gli sportivi, poiché il potassio e il sodio sono i due minerali maggiormente perduti con la sudorazione – e dell'iperteso – il potassio ha proprietà ipotensive.

Avocado

Potassio, magnesio, zinco, manganese e fosforo sono presenti in abbondanti quantità nell'avocado. È eccellente anche il livello di vitamina B5 (acido pantotenico), di vitamina B6 (piridossina), di folati, di vitamina K, di vitamina E (alfa tocoferolo) e di vitamina C (acido ascorbico). Il potassio e il magnesio agiscono come elettroliti, prevenendo i crampi muscolari.

Patate dolci

Le patate dolci sono ricche di sostanze benefiche per il nostro organismo e vantano numerose proprietà. La presenza di fibre fa sì che la batata (altro nome con il quale è conosciuta) sia utile in presenza di varie condizioni. Da considerare anche la presenza di vitamina A, B6 e C, oltre che di sali minerali come magnesio, potassio, calcio, manganese e fosforo. Le patate dolci sono antiossidanti, hanno indice glicemico più basso delle comuni patate e quindi indicate anche nell'alimentazione dei diabetici. La buccia, inoltre, aiuta nella riduzione del colesterolo e dei trigliceridi.

Anguria

Essendo ricca di potassio, l'anguria è consigliata alle persone che lamentano crampi muscolari, ma anche disturbi estivi legati ad alterazione della pressione osmotica, ritenzione idrica, eccitabilità neuromuscolare e lievi alterazioni della ritmicità del cuore.





Latte

Il latte è un prodotto che vanta una buona fonte di proteine ad alto valore biologico, vitamine e minerali specifici.

Per quel che concerne il profilo vitaminico, il latte è particolarmente ricco di riboflavina (vit B2) e, soprattutto quello intero, di vitamina A (retinolo ed equivalenti); non mancano livelli interessanti di molte altre componenti del gruppo B. In merito ai sali minerali, si apprezzano quantità considerevoli di calcio e fosforo; non sono da ignorare i vari microelementi (zinco, selenio ecc).

Legumi

I legumi da consumare per contrastare il manifestarsi dei crampi muscolari sono soprattutto piselli e fagioli secchi. Contengono ferro, fosforo, calcio, potassio, vitamina A, vitamina B1, vitamina C, vitamina PP. I piselli secchi contengono principalmente ferro, magnesio e zinco.

Papaya

La papaya è un frutto dai valori nutrizionali molto interessanti. Oltre a essere molto ricca di acqua, contiene vitamina A, acido folico (vitamina B9), vitamina E, vitamina K e soprattutto vitamina C. Tra i sali minerali spiccano invece potassio, calcio, fosforo e magnesio, preziosi per contrastare l'insorgenza di tensioni e crampi muscolari.