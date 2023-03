Introduzione

Per mantenere sotto controllo i livelli di glicemia nel sangue, è utile seguire un regime alimentare a basso indice glicemico, che consente di restare in salute e anche in forma. In questo particolare momento, caratterizzato dall'emergenza da Covid-19, in cui si trascorre la maggior parte del tempo in casa, prestare attenzione all'indice glicemico degli alimenti aiuta a non far spostare l'ago della bilancia, messo a dura prova dalla sedentarietà. Gli alimenti andranno quindi scelti in base alle loro capacità di trasformarsi in zuccheri in maniera più o meno rapida; garantendo un basso indice glicemico nel circolo sanguigno.

L'indice glicemico non è nient'altro che un valore - compreso tra zero e cento - che identifica la capacità di un certo alimento di far alzare i livelli di glicemia rispetto ad un valore standard di riferimento, che è quello del glucosio puro. Per non sbagliare: gli alimenti con indice glicemico inferiore a 35 vengono considerati a basso Ig (non generano variazioni della glicemia); quelli con Ig compreso tra 35 e 50 vanno consumati con moderazione, mentre i cibi che hanno un indice glicemico superiore a 50 devono essere consumati con estrema parsimonia o evitati.