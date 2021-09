Introduzione La senescenza è un processo biologico inevitabile, tuttavia, può essere rallentata, dato che la lotta all'invecchiamento si gioca su più fronti. Uno dei più importanti è sicuramente quello alimentare. La dieta, infatti, ha un legame molto stretto con la salute e può incidere anche sulla longevità, a dirlo numerosi studi e moltissimi esperti internazionali. Esistono tutta una serie di cibi antiossidanti che aiutano a contrastare l'invecchiamento.

Le regole da seguire a tavola Per garantirsi una vita più lunga e sana è importante innanzitutto ridurre l'apporto calorico e imparare a mangiare meno, fondamentale, poi, mangiare meglio. L'ideale è introdurre tanti cibi diversi, così da essere certi di assicurarsi tutti i nutrienti necessari. In particolare, bisogna fare il pieno di cibi antiossidanti, contenuti nei prodotti vegetali e nel pesce, che alzano le difese immunitarie. Attenzione, però: la cottura li impoverisce. Occorre dunque privilegiare frutta e verdure crude, quando possibile con la buccia, le sole eccezioni sono costituite da pomodori e carote, i cui antiossidanti diventano più disponibili con la cottura. Ecco i 10 cibi antiossidanti da portare sempre in tavola.

Te verde Il te verde è ricco di catechine, un insieme di sostanze che attivano una serie di molecole che fanno bene a tutto l'organismo, tanto che recenti studi avrebbero dimostrato che bere tre tazze al giorno di te verde allontana tutte le cause di morte. Le catechine sono potenti alleati, in modo particolare, della pelle. Infatti, attivano meccanismi di difesa specifici che difendono la cute, rallentando la degenerazione del collagene. E, infatti, molti cosmetici contengono queste sostanze. Le catechine paiono utilissime anche per la prevenzione del diabete: infatti, regolano la funzionalità dell'insulina. Oltre che nel te, sono contenute in buona quantità nel cioccolato.

Uva Fra i cibi antiossidanti c'è anche l'uva. Per quali ragioni? È una fonte privilegiata di resveratrolo, una sostanza che è in grado di attivare le sirtuine, le cosiddette "proteine della longevità", molecole che proteggono il DNA dai danni dell'invecchiamento.

Pomodoro Il pomodoro è uno degli alimenti più ricchi in assoluto di licopene, una sostanza dalle molteplici qualità, utile per combattere l'invecchiamento e, sembra, anche nella lotta al tumore della prostata, della bocca, della faringe e dell'apparato digerente. Ma non solo. Secondo un recente studio, il licopene funzionerebbe sulla pelle come una crema solare a bassa protezione, conferendole un altissimo grado di protezione nei confronti dei raggi Uv. Il licopene sembra aumentare anche i livelli di procollagene, una molecola che aiuta la cute a mantenere le proprie strutture e, dunque, a ritardare l'invecchiamento.

Aglio Insieme alle cipolle e ai porri, l'aglio apporta allisulfuro. Si tratta di un elemento che protegge dalle malattie coronariche, rendendo il sangue più fluido e meno incline alla formazione di trombi e sembra aiutare nella prevenzione di varie forme di tumore.