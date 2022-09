Cibi anti age: come invecchiare bene con gli alimenti giusti

Se è vero che alcuni fattori non sono in alcun modo controllabili, come la genetica, ciò che mangiamo e una dieta nutriente possono supportare l'invecchiamento in salute e la velocità con cui gli organi subiscono il tempo che passa. I semi di lino, ad esempio, sono una ricca fonte di grassi sani e altri nutrienti benefici, così come alimenti ricchi di omega 3 e vitamina C ed E

Il modo in cui si sostiene l'organismo e il corpo per tutta la vita può influenzare il processo di invecchiamento. Condurre uno stile di vita sano gioca un ruolo importante nell'invecchiamento e con esso un regime alimentare sano e bilanciato ma soprattutto ricco di cibi nutrienti e anti age.

Semi di lino: benefici contro l'invecchiamento

I semi di lino fanno parte dei cibi benefici per un invecchiamento in salute. La tipica dieta occidentale è ricca di grassi, sodio, zucchero e calorie e aumenta il rischio di obesità e malattie croniche come il diabete di tipo 2. Questo tipo di dieta è associato a cibi pronti da consumare in breve tempo, e altamente trasformati che possono causare infiammazioni e generare carenze nutrizionali essendo fortemente sbilanciati nei nutrienti. Gli alimenti processati e ultra processati accelerano il processo di invecchiamento cellulare. Questi alimenti causano stress ossidativo nel corpo, che si verifica quando c'è un eccesso di radicali liberi dannosi per le cellule. Condizione che favorirebbe anche l'insorgenza di patologie oncologiche.

Una dieta ricca di antiossidanti ha l'effetto opposto. Gli antiossidanti neutralizzano i radicali liberi e impediscono loro di danneggiare le cellule e aumentare il rischio di condizioni di salute avverse. I semi di lino sono particolarmente ricchi di fitonutrienti, lignani, tocoferoli e acido ferulico, che hanno tutti proprietà antiossidanti. Questi antiossidanti riducono il rischio di malattie croniche tipicamente associate all'invecchiamento, come cancro, malattie cardiache, ictus, diabete e malattie renali.

Non solo, i semi di lino risultano particolarmente ricchi di Omega-3, che supportano la salute del cuore e del cervello. Esistono tre tipi principali di acidi grassi omega-3: acido eicosapentaenoico (EPA), acido docosaesaenoico (DHA) e acido alfa-linolenico (ALA). I semi di lino contengono ALA, che può essere convertito in EPA e DHA. I semi di lino hanno quindi proprietà:

antitumorali,

antinfiammatorie

antiossidanti

abbassamento del colesterolo

riduzione della pressione sanguigna

L'acido alfa linolenico contenuto nei semi di lino sono in grado di creare una barriera protettiva per cervello e tessuto nervoso, e risulta benefico per condizioni cerebrali come l'ictus e la demenza di Alzheimer.

Una delle principali minacce per gli anziani è la perdita di massa muscolare, forza e funzionalità. La sarcopenia, o perdita muscolare legata all'età, si verifica quando i muscoli iniziano ad atrofizzarsi o a deteriorarsi, portando a scarso equilibrio e debolezza. La perdita muscolare e la mancanza di forza sono direttamente associate alla mortalità nelle persone anziane. Fortunatamente, una combinazione di esercizio e una dieta di supporto muscolare potrebbe aiutare. I semi di lino contengono fino al 30% di proteine,benefiche proprio per il sostegno muscolare.