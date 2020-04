Chinesiterapia (chinesioterapia o chinesiatria) è un sostantivo che deriva dall'unione delle due parole greche “kinésis” (movimento) e “therapeía” (cura o rimedio); significa letteralmente “metodo di cura attraverso il movimento”. La chinesioterapia è quindi la terapia attraverso il movimento; d'altro canto, esistono vari sistemi, metodi e livelli di lavoro: ecco perché questo termine è da considerare quantomeno “ambiguo”. Nel senso stretto del termine, “curano con il movimento” i chinesiologi, i fisioterapisti, i fisiatri , gli osteopati , i chiropratici e molti esperti di medicina non convenzionale. E' comunque doveroso specificare che, nel rispetto di quanto riconosciuto dai percorsi accademici, le figure maggiormente indicate allo scopo sono quella del chinesiologo e del fisioterapista.

Studio

Percorso di studi per chinesiterapia

Se per chinesiterapia intendiamo l'applicazione pratica della chinesiologia*, la figura di riferimento è senz'altro il laureato in scienze motorie (scienziato del moto), con specifico orientamento alle attività preventive e riabilitative funzionali (e non solo). Nota: come disciplinato dalla legge 4/2013, oltre a possedere il suddetto titolo di studio, il chinesiologo è iscritto all'Unione Nazionale Chinesiologi (U.N.C.). D'altro canto, opera nel campo della chinesiterapia con particolare riferimento alla riabilitazione basata su varie tecniche di manipolazione, anche il laureato in fisioterapia. Non sempre si evince una distinzione netta tra le due specifiche attività; da un lato, entrambe queste figure professionali condividono certi metodi e strumenti, ma, dall'altro, mostrano competenze piuttosto specifiche che possono fare la differenza nella scelta di uno o dell'altro esperto.

*Disciplina scientifica che studia il movimento umano razionale nelle sue diverse aree: intellettivo – cognitiva, affettivo – emotiva, fisico – motoria e sociale – relazionale.

Chinesiterapia: chinesiologia VS fisioterapia

Si potrebbe dire che l'intervento del fisioterapista sia propedeutico ed essenziale a quello del chinesiologo, e che abbia quindi obbiettivi leggermente diversi ma strettamente correlati. La tabella che seguirà, direttamente estrapolata da quanto diffuso dall'Associazione dei Laureati in

Scienze Motorie e Diplomati ISEF, riassume le principali differenze tra la fisioterapia e la chinesiologia: