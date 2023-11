Chi ha il colesterolo alto può mangiare la pizza?

Fatta con ingredienti genuini , nonostante il consistente apporto calorico è spesso inserita anche nelle diete che hanno come scopo il dimagrimento . Tuttavia, non tutti possono mangiarla.

Cos’è il colesterolo alto

Il colesterolo alto è una condizione che colpisce molte persone. Secondo il Ministero della Salute a soffrirne sarebbero circa il 20% degli uomini e il 24% delle donne.

Il colesterolo è un grasso che viaggia all'interno dell'organismo, soprattutto tramite l'apparato circolatorio, e svolge diverse funzioni essenziali.

Si parla di colesterolo alto quando questo supera determinati valori.

Quelli considerati nella norma sono:

colesterolo totale: fino a 200 mg/dl

colesterolo LDL: fino a 130 mg/dl

colesterolo HDL: non inferiore a 40 mg/dl.

Quando vengono rilevati dati più alti aumenta il rischio di sviluppare problemi di salute grave, soprattutto a livello cardiovascolare.

Il corpo produce circa il 75% della quantità di colesterolo necessaria, mentre il restante 25% è assunto tramite l'alimentazione.

Quest'ultima, a volte anche insieme all'assunzione di farmaci prescritti a seconda del caso specifico, gioca quindi un ruolo fondamentale nell'abbassare il colesterolo e nel tenerlo a bada, e per questo i medici forniscono specifiche indicazioni ai pazienti con colesterolo alto, in merito a cosa sarebbe meglio mangiare e cosa no. In generale, andrebbero limitati cibi ricchi di grassi saturi e colesterolo, e anche i carboidrati andrebbero consumati senza eccedere.

Alla luce di ciò anche la pizza, pur non essendo affatto bandita, se si ha il colesterolo alto necessita di essere inserita nel proprio regime alimentare seguendo alcune regole.