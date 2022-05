Cheesecake fresca al limone, con Philadelphia preparato con yogurt alla greca

Pochi e semplici ingredienti per un risultato cremoso, fresco e gustoso. La cheesecake al limone è un dolce fresco ed estivo, ottimo per finire il pasto, ma anche per una merenda gustosa.

La nota acidula e aromatizzata del limone, la dolcezza del biscotto si sposano bene con la cremosità del Philadelphia alla greca. E per dargli un tocco più raffinato e accattivante, vi consigliamo una decorazione con fette di limone e qualche fogliolina di menta.

La ricetta che vi proponiamo senza burro, ma con olio di cocco, è di Federica Constantini, conosciuta su Instagram come "Dolci senza Burro". Seguite passo passo tutti i passaggi necessari per preparare questo dolce che conquisterà i palatti di tutti.

Per approfondire: