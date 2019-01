Proprietà nutrizionali del cerfoglio

Attenzione! Il dettaglio della composizione chimica disponibile in tabella è riferito alla polvere di foglie secche di cerfoglio; dovrebbe riguardare Anthriscus cerefolium ma, per correttezza, specifichiamo che nella tabella di riferimento non è menzionata la specie botanica.

Le foglie di cerfoglio fresco – da qui in avanti chiamato semplicemente "cerfoglio" – sono una spezia, più precisamente un'erba aromatica, pertinente al VI e VII gruppo fondamentale degli alimenti. Va tuttavia specificato che il suo utilizzo limitato – porzioni di pochissimi grammi – ne vanifica qualsiasi impatto sul bilancio nutrizionale definitivo.

Il cerfoglio ha un contenuto energetico basso, fornito principalmente dai glucidi solubili, seguiti da proteine a basso valore biologico e infine da pochi acidi grassi prevalentemente insaturi – con notevole importanza dei polinsaturi. Acqua e fibre alimentari rivestono un ruolo determinante sulla massa totale. Al contrario, il colesterolo è assente mentre compaiono piccole concentrazioni di fitosteroli e altri elementi prettamente vegetali – ad esempio i polifenoli e la clorofilla.

Il cerfoglio è privo di glutine e lattosio. L'istamina è irrilevante, così come le purine e l'amminoacido fenilalanina.

In merito ai sali minerali, il cerfoglio apporta discrete quantità di potassio e magnesio. Se avessero una buona biodisponibilità, non sarebbero del tutto trascurabili anche i livelli di ferro e calcio. D'altro canto il ferro è presente in forma biologicamente inattiva e il calcio rimane probabilmente in gran parte chelato dagli agenti antinutrizionali come l'acido ossalico.

Tra le vitamine più presenti spiccano certamente gli equivalenti del retinolo (RAE) – più precisamente i carotenoidi (provitamina A) – l'acido ascorbico (vitamina C) e i folati. Ricordiamo che queste ultime due risentono parecchio di un'eventuale cottura.