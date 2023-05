Cereali con Pochi Carboidrati: quali sono?

Tuttavia, per chi sta seguendo un regime a basso contenuto di carboidrati potrebbe essere più difficile del previsto dato che molti ne hanno in abbondanza.

Ancora poco conosciuto in Europa, ha enormi proprietà benefiche e, rispetto ad altri tipi di riso , un contenuto di carboidrati significativamente inferiore, con 32 grammi in ciascuna porzione da 164 grammi.

Si può usare in diversi piatti come insalata, porridge e pilaf.

Sebbene non sia ufficialmente classificata come un cereale, la quinoa viene spesso cucinata e gustata come se lo fosse, e anche le sue caratteristiche sono molto simili.

Per ottenere da questi elementi massimi benefici è consigliabile preferire versioni non eccessivamente lavorate o raffinate.

Idea Pop Corn per uno spuntino a basso contenuti di carboidrati

Comunemente si pensa al pop corn come a un cibo da aperitivo o merenda per nulla salutare, dimenticandosi che in realtà alla base ci sia un tipo di mais.

Questo cereale è uno di quelli con meno carboidrati visto che ne ha 6,5 grammi netti in ogni porzione da 14 grammi; inoltre, i pop corn sono a basso contenuto di calorie e ricchi di vitamine del gruppo B, ferro, magnesio e fosforo.

Queste indicazioni, ovviamente, valgono per la loro versione basica e non per le numerose varianti in commercio, alle quali vengono aggiunte olii, burri, aromi artificiali e zuccheri vari, che possono annullare qualsiasi potenziale beneficio per la salute.