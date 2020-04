Centrifugati: cosa sono?

I centrifugati sono bevande alimentari dotate di specifiche proprietà nutrizionali. Si ricavano separando la frazione liquida da quella fibrosa di frutta e verdura a foglia, a fusto e a radice. Nota: esistono dei vegetali che NON si prestano a produrre i centrifugati; in particolare è meglio evitare le melanzane, ricche di solanina; sono poco gradevoli anche le patate e i legumi freschi (poveri d'acqua, ricchi di scarto, contenenti molecole indigeste e dal sapore discutibile).

Dal punto di vista dietetico, i centrifugati possono essere catalogati come sottoprodotti del VI e VII gruppo fondamentale degli alimenti, anche se, rispetto a frutti e ortaggi, non contengono dosi rilevanti di fibra alimentare.

I centrifugati possono contenere uno o più ingredienti principali; inoltre vengono spesso aggiunti anche:

I centrifugati si ricavano per centrifugazione, quindi utilizzando un apparecchio elettrico chiamato centrifuga. Simili ai centrifugati sono le spremute e gli estratti. Al contrario, sono fondamentalmente diversi i frullati che, non eliminando il residuo fibroso, contengono gli ingredienti per intero.

Oggi i centrifugati sono considerati veri e propri alimenti nutraceutici, dietetici, curativi e dimagranti. Per la loro ricchezza in vitamine, sali minerali, antiossidanti polifenolici e acqua, ed il basso apporto calorico, sono considerati le bevande salutistiche per antonomasia. Tuttavia questa reputazione è solo in parte condivisibile; nei prossimi paragrafi capiremo meglio perché.

