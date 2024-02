Cenare tardi fa davvero male?

C'è chi sostiene che l'ideale sarebbe cenare entro le 19, e comunque non oltre le 20, e chi invece sostiene che la cena possa essere consumata tranquillamente anche alle 21 e oltre. Chi ha ragione? In realtà non è detto che cenare tardi sia controproducente, tutto dipende da cosa si mangia e in che quantità.

A fare la differenza è soprattutto quello che si mangia

Secondo molti esperti, gli orari dei pasti non incidono sul modo in cui il corpo utilizza e immagazzina il cibo introdotto con la dieta, per cui da questo punto di vista non ci sono grandi diversità fra una cena consumata presto e una cena consumata tardi. A fare la differenza in questo senso non sono gli orari dei pasti, quanto le calorie e i nutrienti introdotti.

Altri esperti, invece, sostengono che gli orari in cui si mangia influiscano sull'assorbimento delle calorie.

Quello su cui tutti concordano è che il ruolo principale non è giocato dal quando si mangia ma dal quanto e come si mangia. Cenare presto optando per cibi grassi e calorici è molto più rischioso di fare una cena più ritardata ma leggera.