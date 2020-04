Generalità

Il cedro candito è un alimento dolce, utilizzato come ingrediente per vari dessert. Nel linguaggio comune si parla anche di cedrini.

E' un prodotto a base di frutta e rientra nelle categorie dei cibi cotti e conservati.

Il cedro candito contiene una notevole percentuale di zucchero (saccarosio), aggiunto a discapito dell'acqua, che viene estratta per osmosi.

Per mezzo della cottura, il cedro candito perde il pool enzimatico tipicamente responsabile dell'imbrunimento della frutta.

La bassa percentuale di activity water (acqua libera), la carenza di enzimi e la scarsità di molecole deperibili (come gli acidi grassi insaturi), fanno del cedro candito un prodotto lungamente conservabile (anche 1 anno non in confezione sigillata), anche a temperatura ambiente.

L'utilizzo di cedro candito nell'alimentazione umana dovrebbe essere di rifinitura, dolcificazione e guarnizione; la quantità media di consumo risulta normalmente piuttosto bassa.

Alcune ricette che contengono il cedro candito sono: panettone, cassata siciliana, cannoli, panforte, panpepato, pastiera napoletana ecc.

Il cedro candito può essere acquistato o prodotto a livello casalingo.