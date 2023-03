Ceci: proprietà, benefici e formati

I ceci si possono trovare in forma germogliata, intera essiccata , lessata e in salamoia (barattolo o brick), surgelata e come sfarinato. Non manca anche il pratico formato sotto forma di pasta a base di farina di questo legume. Le ricette a base di ceci sono innumerevoli, sia in Italia che all'estero; nel paragrafo dedicato entreremo più nel dettaglio.

Secondo le raccomandazioni degli enti di ricerca, i legumi dovrebbero costituire parte dell'alimentazione ordinaria – in misura, per esempio, di almeno due porzioni di ceci alla settimana. Questo perché, oltre ad essere nutrienti , contribuiscono positivamente a strutturare una dieta equilibrata, a prevenire il sovrappeso e le patologie del benessere , e in certi casi a migliorarle.

Questo diffuso utilizzo è motivato dalle ottime proprietà nutrizionali e dalla facilità di coltivazione delle piante, entrambi fattori cruciali che hanno contribuito al sostentamento alimentare umano e animale-correlato in aree geografiche anche piuttosto diverse tra loro. L'esportazione ha fatto sì che oggi vengano prodotti in tutti i continenti (ad eccezione dell'Antartide).

Prodotti dal Cicer arietinum, una pianta erbacea annuale della sottofamiglia Faboidae, alta non più di mezzo metro e verosimilmente originaria della Turchia, i ceci rientrano nell' alimentazione di molte popolazioni fin dai tempi più antichi; i reperti indicano la sua presenza in Medio-Orienta già 7500 anni fa.

I ceci sono ricchi di fibre alimentari , buona parte delle quali di tipo solubile. Sono assenti glutine , lattosio e istamina . L'apporto di amminoacido fenilalanina non è trascurabile e le purine figurano in media quantità. È peraltro da riferire che i ceci crudi hanno un contenuto inferiore di inibitore della tripsina e della chimotripsina (due antinutrienti) rispetto a piselli, fave e soia. Ossalati e fitati sono comunque presenti, ma risultando termolabili svaniscono con la cottura – in parte anche con l'ammollo.

Le proteine dei ceci germogliati crudi sono più ricche di aminoacidi essenziali tra cui lisina , isoleucina , triptofano e amminoacidi aromatici totali. Tuttavia, la cottura di questi legumi aumenta la biodisponibilità dei peptidi , soprattutto per l'eliminazione dei fattori antinutrizionali; ne deriva che, anche se il trattamento termico danneggia in parte gli amminoacidi in essi contenuti, la quota assorbita è comunque superiore.

I ceci si prestano alla dieta per la celiachia , l' intolleranza al lattosio e all'istamina. Sono invece da assumere con moderazione in caso di iperuricemia e possibilmente da evitare nella fenilchetonuria .

L'abbondanza di proteine è una caratteristica importantissima nell'alimentazione dei popoli del terzo e quarto mondo. Ne possono trarre vantaggio anche i vegani , soprattutto se sportivi. Tuttavia, per completare il profilo di amminoacidi essenziali (ricordiamo che hanno medio valore biologico), è necessario associarle a ingredienti di origine animale o vegetali che apportino gli amminoacidi mancanti – come alcuni cereali , meglio se integrali .

I ceci si prestano alla maggior parte dei regimi alimentari. Per il buon apporto energetico, soprattutto costituito da carboidrati, contribuiscono alla copertura del fabbisogno calorico giornaliero. Questo non è comunque eccessivo poiché, nonostante siano semi amidacei , il carico glicemico è comunque di media entità, a vantaggio di chi dovrebbe seguire una dieta ipocalorica dimagrante.

I ceci sono invece diffusissimi in forma essiccata, in salamoia – in barattolo e in brick – surgelati e in farina; tutte e tre queste soluzioni vengono comunque considerate "a buon mercato". Degna di nota è la recentissima proposta della pasta di ceci.

In Italia è quasi impossibile reperire i ceci freschi, soprattutto perché la maggior parte della produzione mondiale proviene dall'India (67% del tot) e dall'Australia; le coltivazioni locali non sono comunque assenti, ma piuttosto scarse e di limitata estensione.

Cucina

I ceci possono essere consumati in vari modi, per creare ricette diverse.

Come si cucinano i ceci?

La cottura dei ceci avviene principalmente per affogatura (lessatura) in acqua fredda o, solo previo ammollo, in sous vide a 90° C (cottura sottovuoto). Per i quelli non ammollati la lessatura ha una durata minima di 2 ore. Previa reidratazione di almeno 12 e non più di 24 ore, questa si riduce a 30'. Chi ha la possibilità di consumarli freschi sostiene che in tal caso possono bastare circa 10' – per le varietà più piccole.

Nel nostro Paese, i ceci vengono mangiati prevalentemente lessati e in brodo – con o senza pasta o altri ingredienti di origine vegetale o animale – all'interno di minestroni e zuppe o altri piatti misti brodosi, asciutti come contorno o nelle insalate, stufati, sotto forma di purea o di crema ecc.

Dai semi, come anticipato sopra, è possibile ricavare una farina (gluten free) profumata e dal colore giallognolo. Questa è un ingrediente primario di ricette locali come la farinata ligure e le panelle siciliane. Per di più, aggiunta in misura non superiore al 10% all'impasto del pane lievitato, contribuisce ad arricchirne il pregio nutrizionale (parziale completamento del valore biologico proteico).

La pasta di ceci invece, si può preparare esattamente come la pasta tradizionale di frumento. Una ricetta particolarmente diffusa è quella che ne prevede l'accompagnamento con semi di cereali (riso, orzo, mais ecc) lessati e saltati assieme a verdure di stagione, funghi, aromi vari e olio extravergine di oliva.

In Portogallo, i ceci sono uno degli ingredienti principali del rancho, accompagnati da pasta e carne – comprese le salsicce portoghesi – o con riso. In Spagna, vengono utilizzati a freddo nelle tapas e nelle insalate, nonché nel cocido madrileño.

In altri paesi, soprattutto di Medio-Oriente, zona Balcanica Sud-Orientale, Turchia, Nord-Africa, India ecc, con la farina di ceci (talvolta sbucciati) o con la purea ricavata dai ceci interi lessati, vengono confezionati piatti di ogni genere, quasi sempre ricchi di spezie e aromi freschi come aglio, cumino, peperoncino ecc; alcuni esempi noti sono hummus, chana masala, falafel e vari tipi di curry. La farina di ceci viene utilizzata per produrre il "tofu birmano", o la pastella per ricoprire verdure e carni prima di friggere.

In India, così come nel Levante, i ceci acerbi sono spesso estratti dal baccello e mangiati come spuntino crudo; le foglie vengono mangiate come ortaggio nelle insalate. Se lasciati germinare, i ceci cotti costituiscono uno dei germogli più nutrienti in assoluto.

Il liquido derivato dalla spremitura o dalla cottura dei ceci, detto "aquafaba", ha proprietà emulsionanti e stabilizzanti, e può essere usato come sostituto dell'albume per creare meringhe e gelati vegani.