Caesar Salad: pro e contro di una delle insalate più famose

Le origini dell'insalata Caesar sono incerte. Chi sostiene provenga dagli Stati Uniti, che dai peaesi europei anglosassoni. Sebbene non si conosca il nome di chi abbia inventato la famosa insalata, sono ben noti gli ingredienti della ricetta classica: lattuga romana, crostini, parmigiano a scaglie e un condimento a base di acciughe, olio d'oliva, aglio, limone, tuorli d'uovo e senape di Digione. Ma non tutte le insalate Caesar sono uguali. Nascono alternative creative e sostituzione di ingredienti: i crostini diventano integrali, al posto della lattuga romana si usano cavoli o songino, e anzichè il pollo si inserisce salmone affumicato, oppure noci o tofu saltato.

L'insalata Caesar viene in genere servita con il proprio condimento, chiamato Caesar dressing. È fatto con acciughe, aglio, maionese, succo di limone, senape di Digione, olio, sale e parmigiano. In commercio si possono trovare diverse varietà di condimenti Caesar, inclusi quelli normali, leggeri e senza grassi, e anche versioni vegan fatte con olio di avocado o altri oli vegetali al posto delle uova nella maionese. Anche se il condimento fatto in casa è un'opzione più salutare ed equilibrata.Tradizionalmente, il condimento non prevede l'uso di panna .

Caesar Salad: pro e contro

La Caesar salad può essere un modo soddisfacente e gustoso per una pausa pranzo veloce o una cena fresca ed estiva. Tra i pro di questo mix c'è sicuramente quello di consumare verdure, come la lattuga, alla quale possono essere aggiunti altri ortaggi come carote, pomodori, e cetrioli, che aumentano quindi i nutrienti, comprese alcune vitamine e minerali essenziali. La Caesar salad, inoltre, può essere molto saziante ed essere considerata come piatto principale o contorno. Il contenuto di fibre e acqua nella lattuga e in altre verdure aggiunte aiutano a sentirti pieno.

Le tradizionali insalate Caesar sono per lo più lattuga e possono mancare di varietà Uno dei principali vantaggi delle insalate è che offrono un modo semplice per mangiare molte verdure. Le verdure sono alcune delle migliori fonti di molti nutrienti di cui il tuo corpo ha bisogno, tra cui fibre, vitamine e minerali, pur rimanendo a basso contenuto di grassi e calorie.

Le insalate Caesar, tuttavia, non vengono preparate con ampia varietà di verdure. Mentre molte ialtre insalate vantano un mix di ortaggi variegati, la Caesar nella versione originale è composta principalmente da lattuga romana. Un altro elemento a sfavore, oltree al ridotto contenuto di sali minerali e vitamine, è dato dal condimento spesso ricco di grassi saturi e sodio. Sebbene esistano dressing leggere e senza grassi, è meglio ridurre le porzioni dell'insalata e condire in maniera parsimoniosa.