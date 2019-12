Il cavolo cappuccio e il cavolo verza possono essere classificati in base al momento di raccolta; ne esistono di precoci, estivi e tardivi, anche se, dal punto di vista dietetico, come la maggior parte delle Brassica oleracea L. (soprattutto i cavoletti di Bruxelles ), costituiscono un ortaggio dal consumo tipicamente invernale. La loro resistenza al freddo rappresenta una caratteristica fortemente "auspicabile" poiché, in presenza di basse temperature, la maggior parte delle verdure e dei frutti (apportatori di vitamina C) "dovrebbero" scarseggiare o addirittura scomparire (eccezion fatta per le patate che, dal canto loro, necessitano la cottura prolungata con abbattimento della vit. C in esse contenuta). Le varietà più note di cavolo cappuccio e cavolo verza sono:

Il cavolo cappuccio ha foglie levigate e rientranti, raggiunge facilmente i 50cm di altezza e la parte edibile è costituita dal germoglio centrale che, come all'esterno, può essere di colore verde o rosso (a seconda della qualità); entrambi i tipi di cavolo cappuccio (verde o rosso) vantano le stesse caratteristiche botaniche, chimico-nutrizionali (salvo il contenuto in pigmenti ) e di coltivazione . Il cavolo verza è molto simile al precedente ma possiede foglie rugose con numerose grinze e protrusioni.

Proprietà Nutrizionali

Il cavolo cappuccio e il cavolo verza sono ortaggi che appartengono sia al VI che al VII gruppo degli alimenti poiché, anche in assenza di TUTTI i valori di riferimento, è ipotizzabile che contengano elevate quantità di vitamina C (acido ascorbico) e di B-carotene (retinolo eq. - pro-vitamina A); in merito a questa concentrazione vitaminica e a quella di molti altri antiossidanti (soprattutto sostanze fenoliche), il cavolo verza e il cavolo cappuccio sono considerati alimenti protettivi nei confronti di varie forme tumorali. Inoltre, l'elevato contenuto in fibra alimentare è decisamente efficace nella promozione del corretto funzionamento intestinale (preventivo e curativo verso la stipsi).

L'apporto di potassio e di ferro (anche se quest'ultimo poco biodisponibile) del cavolo cappuccio verde, crudo, è apprezzabile; non è chiaro se il contenuto di purine del cavolo cappuccio e del cavolo verza sia sovrapponibile a quello del cavolfiore (e verosimilmente dei broccoli) oppure inferiore.

In virtù della loro resistenza al freddo, come per i cavoletti di Bruxelles, il cavolo cappuccio e il cavolo verza tardivi hanno svolto una funzione dietetica DETERMINANTE per tutte le popolazioni del nord o colonizzanti i territori continentali. Il cavolo cappuccio e il cavolo verza tardivi, come gli agrumi per le etnie del bacino del Mediterraneo, costituiscono un'ottima fonte vitamina C e di retinolo equivalenti per buona parte della stagione rigida (durante la quale NON sarebbe possibile reperire altre verdure invece disponibili nella stagione temperata). Infine, il cavolo cappuccio verde costituisce la base per la preparazione dei crauti, un alimento fermentato da servire cotto (quindi impoverito di vit. C facilmente ossidabile e termolabile) ricco di molte altre vitamine derivate dalla fermentazione lattica microbica.

Quantità

Valore Nutrizionale Cavolo Cappuccio Verde Crudo Cavolo Cappuccio Rosso Cavolo Cappuccio Verde Bollito Cavolo Verza, Crudo Parte edibile 93 % 94 % 100 % 92 % Acqua 92,2 g 92,3 g 91,2 g 90,7 g Proteine 2,1 g 1,9 g 2,3 g 2,0 g Lipidi TOT 0,1 g 0,2 g 0,1 g 0,1 g Colesterolo 0,0 mg 0,0 mg 0,0 mg 0,0 mg Carboidrati TOT 2,5 g 2,7 g 2,8 g - g Zuccheri solubili 2,5 g 2,7 g 2,8 g - g Fibra alimentare 2,6 g 1,0 g 2,7 g 2,9 g Energia 19,0 kcal 82,0 kcal 21,0 kcal - kcal Sodio 23,0 mg - mg 24,0 mg - mg Potassio 260,0 mg - mg 268,0 mg - mg Ferro 1,1 mg 1,0 mg 1,2 mg - mg Calcio 60,0 mg 60,0 mg 60,0 mg - mg Fosforo 29,0 mg 24,0 mg 30,0 mg - mg Tiamina o vit B1 0,06 mg 0,06 mg - mg - mg Riboflavina o vit B2 0,04mg 0,05 mg - mg - mg Niacina o vit PP 0,60 mg 0,60 mg - mg - mg Vitamina A 19,0 µg * tr * - µg * - µg * Vitamina C 47,0 mg 52,0 mg - mg - mg Vitamina E - mg - mg - mg - mg

*Il β-carotene (provitamina A o retinolo equivalente) del cavolo cappuccio e del cavolo verza è concentrato in maggior misura nelle foglie esterne, quelle generalmente eliminate per questioni igieniche. Più in profondità vengono effettuate le rilevazioni e minore risulta la concentrazione di queste molecole.