Cavoletti di Bruxelles: Proprietà

I cavolini di Bruxelles sono ortaggi coltivati per lo più nel nord Europa, poiché si adattano efficacemente al clima freddo; la zona di provenienza (o meglio, nella quale si è iniziata la coltura) è quella limitrofa alla città di Bruxelles. I cavolini di Bruxelles più conosciuti in Italia sono: Mezzo nano, Perfection, Westlandia e Anagor, mentre le varità più diffuse al nord Europa (e più difficili da reperire) sono: Fest und Viel, Hilds Ideal, Wilhelmsburger e Cavalier.

Proprietà Nutrizionali

I cavoletti di Bruxelles sono ortaggi che appartengono sia al VI che al VII gruppo degli alimenti, poiché contengono elevate quantità di vitamina C (acido ascorbico) e di β-carotene (retinolo eq. - pro-vitamina A); in virtù di questo contenuto vitaminico associato alla ricchezza in altri antiossidanti (sostanze fenoliche), i cavoletti di Bruxelles sono considerati alimenti utili alla prevenzione del cancro, mentre il contenuto in fibra alimentare risulta particolarmente efficace nella regolarizzazione della peristalsi intestinale (contro la stipsi).

L'apporto di potassio e ferro dei cavoletti di Bruxelles (anche se poco biodisponibile) è notevole ma, d'altro canto, sono anche ricchi di purine (come la maggior parte delle Brassica oleracea), caratteristica che li rende inadatti alla dieta contro l'iperuricemia o la gotta.

Nota: per la loro caratteristica resistenza al freddo, i cavoletti di Bruxelles (soprattutto in passato) sono stati e sono tutt'ora alimenti con una funzione nutrizionale determinante; questi, come le arance per i paesi del bacino del Mediterraneo, apportano vitamina C e retinolo equivalenti anche nella stagione più rigida, momento nel quale NON è possibile reperire altri cibi che contengano le stesse molecole essenziali.

Composizione nutrizionale per 100 grammi di parte edibile Cavoletti di Bruxelles, crudi