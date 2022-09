Castagne: pro e contro. Quando e come mangiarle

Le castagne sono il frutto simbolo dell'autunno. Alimento altamente energetico, vanta proprietà nutrizionali che lo rendono ideale per il contrasto di alcuni disturbi. Il suo consumo, tuttavia, non è indicato a tutti. Le castagne sono il frutto dell'albero "castagno", pianta tipica delle regioni temperate di Europa, Asia e Africa occidentale. Si trovano prevalentemente in collina o in montagna dove appunto vengono raccolte nei mesi di ottobre e novembre.

Pro e Contro

Le castagne hanno pro e contro, e sono quindi indicate nei regimi alimentari di alcuni soggetti piuttosto che di altri. Sono composte principalmente da carboidrati, le castagne sono ricche di calorie e per questo il loro consumo non deve superare le tre volte la settimana. Tra i pro delle castagne, proprio grazie al loro elevato valore nutritivo, sono indicate in caso di:

Il suo modesto contenuto di ferro rende comunque utile il frutto per contrastare l'anemia. Inoltre, è ricco di acido folico, una sostanza che aiuta ad evitare alcune malformazioni del feto, motivo per cui le castagne possono essere raccomandate nella dieta per le donne in gravidanza.

Le fibre contenute nelle castagne rendono questo frutto particolarmente indicato nei soggetti che soffrono di stitichezza. Il loro consumo aiuta a regolarizzare il transito intestinale. Questi frutti autunnali, gustosi e profumati, contengono fosforo, minerale in grado di favorire la concentrazione, l'attenzione e la memoria. Per questo le castagne sono considerate cibi utili per il sistema nervoso e protettivi per le funzioni cerebrali.

Essendo un alimento di origine vegetale, sono parecchio ricchi di fibre e non hanno colesterolo. Caratteristiche che rendono le castagne adatte ad una dieta per l'ipercolesterolemia, che si basa su alimenti poveri di grassi.

Le castagne hanno tuttavia anche alcune contradizioni. Tra i contro del consumo di questi frutti, troviamo:

L'abbondanza di fibre e carboidrati non disponibili spesso causa gonfiore intestinale e meteorismo. Le castagne non si prestano quindi alla dieta per il colon irritabile, stipsi. Si possono consumare, come già detto, sia cotte che crude, tuttavia, è meglio evitare di mangiarle crude, perché possono risultare irritanti.

Come usare le foglie delle castagne? Le foglie del castagno, pianta da frutto delle castagne, sono utilizzate come rimedio benefico. L'infuso ed il decotto di foglie, sono ricchi di tannini, e quinid benefici in caso di bronchiti e diarrea. Fare gargarismi ha effetto antisettico, e quindi sono un valido rimedio contro infiammazioni di gola e bocca.