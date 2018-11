Casatiello: Ricetta, Proprietà Nutrizionali e Uso nella Dieta

La più famosa è quella napoletana, ma esistono varianti casertane, nolesi, salernitane e vesuviane – ovvero, delle zone circostanti il vulcano. Si può dividere essenzialmente in due tipologie principali: salato e dolce.

Il casatiello ha l'aspetto di una ciambella di pane, sopra la quale vengono affondate parzialmente delle uova di gallina intere con guscio, ulteriormente ingabbiate con strisce di pasta intrecciata. Questa forma avrebbe una spiegazione simbolica di tipo religioso, collegata alla pasqua, ovvero alla crocifissione ed alla resurrezione di Gesù. Come dimostrano alcune tracce letterarie, la ricetta dovrebbe aver avuto origine circa nel XVI secolo; la radice etimologica deriva dal termine napoletano di piccolo formaggio.

Quella del casatiello è una ricetta abbastanza complessa. Gli ingredienti principali sono la farina di frumento, i grassi da condimento, il formaggio e le uova; quasi tutti mettono anche il salame napoletano. Ciò rende impossibile attribuirgli specifiche finalità nutrizionali ed un ruolo nella dieta. È ricco di lipidi e di carboidrati complessi, aspetto che ne determina un elevato potere calorico. Non mancano anche fibre, vitamine, minerali, colesterolo ecc.

Il casatiello può essere utilizzato come spuntino secondario, a metà mattina o metà pomeriggio. Nei pasti principali di una dieta equilibrata è difficile da contestualizzare poiché, fornendo molte calorie ed impegnando la digestione, non lascia molto spazio all'inserimento di altri cibi.

La ricetta del casatiello non è troppo complicata ma piuttosto lunga; per una buona riuscita dev'essere rispettata scrupolosamente. In seguito entreremo più nel dettaglio.