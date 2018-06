Carrè nella dieta

Il carré di vitello è un alimento che si presta alla maggior parte dei regimi alimentari. In alcuni casi può mostrare un livello di grassi e calorie di medio-alta entità; in tal caso non sarebbe idoneo alla dieta contro il sovrappeso – equilibrata, normolipidica e ipocalorica (-30%). È pur vero che, per compensare un leggero eccesso lipidico della materia prima, si può ridurre o eliminare l'utilizzo dei grassi da condimento. Tuttavia, anche in tal caso, meglio adeguare la porzione e la frequenza di consumo alle necessità specifiche.

Grazie all'abbondanza e all'elevato valore biologico delle proteine in esso contenute, il carré di vitello svolge ottimamente il ruolo di fonte nutrizionale di amminoacidi essenziali. Si presta quindi a tutte le circostanze in cui si ritiene opportuno aumentare l'assunzione con la dieta. Queste possono essere tali per un maggior fabbisogno metabolico rispetto alla condizione di normalità – ad esempio: gravidanza, allattamento, crescita, sport molto intenso o prolungato, malnutrizione generica o specifica, defedamento – o per una minor capacità di assorbimento – ad esempio: capacità di digestione compromessa, terza età, malassorbimento intestinale patologico ecc. Nota: non dimentichiamo però che la carne contiene anche colesterolo e grassi saturi, ragion per cui la porzione e la frequenza di consumo non andrebbero aumentate liberamente. Per di più, la presenza significativa di amminoacido fenilalanina rende questo alimento inappropriato alla dieta contro la fenilchetonuria.

C'è poco da dire per quel che riguarda la ripartizione dei lipidi. Oggi gli animali di allevamento non contengono livelli di acidi grassi saturi tanto elevati come in passato. D'altro canto la quantità di colesterolo non è irrilevante. Pertanto, si potrebbe definire che il carré di vitello è concesso anche nella dieta dell'ipercolesterolemico a patto che la porzione sia leggermente inferiore alla norma e che la frequenza di consumo sia saltuaria o comunque non superiore a una volta alla settimana.

Non ci sono implicazioni di sorta per l'ipertensione, per il diabete mellito tipo 2 e per l'ipertrigliceridemia.

Il carré di vitello è ricco di purine e quindi inadatto all'alimentazione contro l'iperuricemia, soprattutto con tendenza ad attacchi gottosi, e contro la calcolosi renale da acido urico.

Non ha controindicazioni per la celiachia, per l'intolleranza al lattosio e per l'intolleranza all'istamina.

Le vitamine del gruppo B svolgono essenzialmente la funzione di coenzimi cellulari. Pertanto, essendone ricco, il carré di vitello è da considerare un alimento potenzialmente utile al sostegno metabolico di tutti i tessuti corporei.

Il carré di vitello, per la ricchezza in ferro biodisponibile, è consigliato in caso di anemia sideropenica – più frequente nelle donne fertili, soprattutto in gravidanza, e nei maratoneti. Ricco di zinco, supporta anche la funzione antiossidante di alcuni enzimi corporei. Inoltre, contenendo fosforo, contribuisce a soddisfare il fabbisogno individuale necessario alla strutturazione dello scheletro – minerale idrossiapatite – e dei fosfolipidi – abbondanti nelle membrane cellulari e nel tessuto nervoso.

Il carré di vitello non si presta alla dieta vegetariana, vegana, induista e buddista. Non ha invece controindicazioni per la dieta ebraica e musulmana.

La porzione media di carré di vitello – intesa come parte edibile al 100% – è di circa 100-150 g (oscilla dalle 120 alle 200 kcal circa). Nota: questo taglio può contenere fino al 30 % di parte non edibile.