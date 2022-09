Carenze nutrizionali: quali sono le più diffuse e come prevenire

Le carenze nutrizionali, soprattutto riferite a sali minerali e vitamine , sono spesso causate da un' alimentazione errata . mangiare in maniera non equilibrata, infatti, provoca carenze di vitamine, minerali, fibre , grassi buoni e sostanze nutritive che assicurano l'ottimale funzionamento dell'organismo. Esistono, più di altre, carenza nutrizionali maggiormente diffuse che, se non trattate, possono causare l'insorgenza di alcune patologie. Al tempo stesso, alcune malattie hanno come sintomo specifico una carenza minerale o vitaminica che può essere constratata attraverso un regime alimentare sano e bilanciato.

Carenza di vitamine

Le vitamine spesso carenti sono soprattutto quelle del gruppo B -in particolar modo B6 e B12 - la vitamina C e D.

Carenza di vitamina D

La vitamina D è fondamentale per diverse funzioni biologiche, quali ad esempio l'omeostasi e metabolismo del calcio e del fosfato, promuovendo la crescita fisiologica dello scheletro, il rimodellamento osseo e prevenendo la degenerazione con l'età avanzata. Una carenza di vitamina D, infatti, si manifesta soprattutto con dolori ossei e muscolari, ma anche problemi al sistema nervoso. Per prevenire e contrastare questo deficit nutrizionale, è bene esporsi al sole (facendo attenzione alle ore più calde e proteggendo sempre la pelle dai raggi ultravioletti), e consumare cibi che ne sono particolarmente ricchi come pesce -salmone, aringhe, sardine, su tutti - e tuorlo d'uovo.

Carenza di vitamina C

Carenza di vitamine del gruppo B

Non una ma più vitamine: di tutte quelle del gruppo B, si è spesso carenti della B12, che si trova in alimenti di origine animale, e cioè la carne, perché presente nei terreni in cui cresce l'erba in cui si cibano. Ma no, non è una vitamina che manca solo ai vegetariani o ai vegani: dato che gli animali mangiano sempre meno erba e sempre più mangimi, e dato anche che il suolo ne è sempre più povero, la carne a sua ne è sempre più carente, per cui non è raro che anche gli onnivori debbano integrare la B12. Basta fare delle analisi del sangue per controllare: una grave carenza provoca disturbi come anemia e problemi alla pelle.