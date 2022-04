Carenza di vitamina E: segnali e conseguenze

La vitamina E è un elemento molto importante per l'organismo perché essenziale per garantire il corretto funzionamento di diversi organi e il compimento di altrettanti processi vitali.

Da cosa dipende la carenza di vitamina E

Quando una persona mostra livelli troppo bassi di vitamina E le cause possono essere molteplici. A volte la colpa è da attribuire ad una alimentazione scorretta ma in persone sane si tratta in realtà di un evento piuttosto raro.

Molto più spesso, invece, questo scompenso è da attribuire a determinate condizioni genetiche o a specifici problemi medici.

Soggetti particolarmente a rischio sono i bambini prematuri che alla nascita abbiano un peso inferiore a 1500 grammi e che proprio per la carenza di vitamina E possono correre il rischio di sviluppare problemi alla retina o infezioni.

Anche le persone con problemi di malassorbimento dei grassi hanno maggiori probabilità di sviluppare una carenza di vitamina E rispetto alla media.

Così come le persone affette da morbo di Crohn, fibrosi cistica o con problemi a secernere la bile dal fegato nel tratto digestivo, che spesso per compensare le mancanze hanno bisogno di assimilare forme solubili in acqua di vitamina E.

Anche i soggetti affetti da abetalipoproteinemia, una rara malattia ereditaria che comporta uno scarso assorbimento di lipidi nella dieta, necessitano di enormi dosi di vitamina E integrativa, onde evitare di sviluppare altri problemi come degenerazione della retina, debolezza muscolare e scarsa trasmissione degli impulsi nervosi.

L'atassia infine è un altro raro disordine ereditario in cui la proteina di trasferimento dell'alfa-tocoferolo alla base della vitamina E è difettoso o assente e questo, se non si assumono integratori adeguati, può portare a danni permanenti ai nervi, alla perdita della capacità di camminare.