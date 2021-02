Carenza di vitamina B12: sintomi e rimedi

Vitamina B12 e fabbisogno La vitamina B12, conosciuta anche come "la vitamina dell'energia" per il suo fondamentale potere energizzante per il funzionamento dell'organismo, è la cianocobalamina, termine con cui si identifica comunemente questa vitamina del gruppo B. Scarsamente presente nell'organismo, rappresenta tuttavia la forma più stabile sotto cui viene commercializzata nei comuni farmaci e integratori alimentari. Il fabbisogno quotidiano di vitamina B12 è decisamente modesto, ma comunque essenziale per la salute. La dose giornaliera richiesta per l'adulto è di circa 2 - 2,5 µg, mentre i depositi presenti nell'organismo ammontano a circa 4 mg. Durante la gravidanza e l'allattamento, è consigliabile aumentare il fabbisogno per il benessere della mamma e del feto.

Carenza di vitamina B12 La carenza di vitamina B12 è causa primaria di una patologia conosciuta come anemia perniciosa. L'insorgenza di tale malattia è dovuta non tanto alla carenza del minerale, quanto a quella di eritrociti. Il complesso vitaminico B12 è infatti fondamentale per la sintesi di globuli rossi da parte del midollo osseo. Proprio questa sua funzione essenziale è particolarmente nota nel mondo dello sport, dove la cianocobalamina viene considerata, insieme al ferro e all'acido folico, nei prodotti efficaci a risolvere casi di "pseudoanemia da sport".

Carenza di vitamina B12: le cause Le cause della carenza di vitamina B possono essere molteplici: sia alimentari che psicofisiche. Il suo assorbimento è condizionato molto spesso dall'uso di medicinali come sonniferi, pillola anticoncezionale e antibiotici. La vitamina B è sintetizzata in minima parte anche da batteri presenti nella flora intestinale. L'organismo è in grado di immagazzinarla solo in piccole quantità, che vengono subito utilizzate e rapidamente eliminate, quindi è necessario un ricambio costante e un approvvigionamento quotidiano. Quando viene ostacolato o facilitato l'assorbimento. In caso di forte stress, o di infezioni batteriche, ad esempio, si verifica un abbassamento rilevante di vitamina B12. L'assorbimento è invece è favorito da vitamine C ed E, calcio e ferro.A determinare un calo significativo della cobalamina nell'organismo è anche il consumo eccisivo di: caffè, zucchero e alcol, che ostacola l'assorbimento anche delle vitamine B1 e B2.