Invecchiamento Ruolo delle proteine nell'invecchiamento L'invecchiamento è un processo fisiologico, degenerativo, progressivo e inevitabile, delle cellule, dei tessuti e dell'intero organismo. Ad accelerarlo sarebbero, secondo numerose ricerche, i radicali liberi. D'altro canto è possibile che possa avere un ruolo determinante anche la carenza di proteine.

Gli approfondimenti del ricercatore Jan van Deursen della clinica Mayo hanno rivelato che alcune proteine hanno un ruolo molto importante e critico nel processo di invecchiamento. Creando dei topi geneticamente modificati e predisposti alla carenza di una specifica proteina, Jan van Deursen ha osservato che questi degeneravano quattro o cinque volte più velocemente rispetto al gruppo di controllo normale. Questa proteina (BubR1), che diminuisce naturalmente anche con l'invecchiamento fisiologico, si riduce non solo nei muscoli scheletrici, ma anche nei tessuti di: cuore, cervello, milza, testicoli e ovaie. Jan van Deursen sostiene che ciò possa accadere anche negli umani aumentando il rischio delle patologie più comuni in terza età: cataratta, disfunzioni cardiache, cifosi del rachide dovuta all'atrofia muscolare ecc.